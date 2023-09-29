29 сентября 2023

Серийный пермский убийца, расчленивший жертву, пытается обжаловать приговор суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу МУП "Прометей". Курган, уголовное дело, судебное заседание, судья, суд, том дела
Мужчину осудили на пожизненный срок за убийство и расчленение женщины Фото:

Серийный убийца Станислав Белорусцев из Краснокамска (Пермский край) подал жалобу на приговор суда. Об этом сообщили прикамские журналисты. Преступник получил очередной пожизненный срок за жестокое убийство, совершенное почти 20 лет назад.

«Адвокат Белорусцева подал жалобу на приговор суда в середине сентября. Сам Белорусцев — в конце сентября», — передает издание Properm.

Первый пожизненный срок убийца получил в 2010 году. Следователи в дальнейшем раскрыли еще несколько преступлений Белорусцева. В августе 2023 года его снова приговорили к пожизненному лишению свободы. Оперативники доказали, что зимой 2004 года житель Краснокамска убил и расчленил женщину. Останки тела Белорусцев спрятал в разных частях города.

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Серийный убийца Станислав Белорусцев из Краснокамска (Пермский край) подал жалобу на приговор суда. Об этом сообщили прикамские журналисты. Преступник получил очередной пожизненный срок за жестокое убийство, совершенное почти 20 лет назад. «Адвокат Белорусцева подал жалобу на приговор суда в середине сентября. Сам Белорусцев — в конце сентября», — передает издание Properm. Первый пожизненный срок убийца получил в 2010 году. Следователи в дальнейшем раскрыли еще несколько преступлений Белорусцева. В августе 2023 года его снова приговорили к пожизненному лишению свободы. Оперативники доказали, что зимой 2004 года житель Краснокамска убил и расчленил женщину. Останки тела Белорусцев спрятал в разных частях города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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