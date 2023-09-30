Кудерметова победила в турнире WTA в Токио

Для россиянки это второй в карьере титул WTA в одиночном разряде
Россиянка Вероника Кудерметова стала победительницей теннисного турнира WTA в Токио. В финале она обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 7:5, 6:1.
Кудерметова была посеяна на турнире под восьмым номером, Пегула — под вторым. Для россиянки это второй в карьере титул WTA в одиночном разряде: в апреле 2021 года победила на грунтовых соревнованиях в Чарльстоне (США).
Веронике 26 лет. В рейтинге WTA она занимает 19-ю строчку, пишет «Чемпионат».
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