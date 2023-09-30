30 сентября 2023

Кудерметова победила в турнире WTA в Токио

© Служба новостей «URA.RU»
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Для россиянки это второй в карьере титул WTA в одиночном разряде Фото:

Россиянка Вероника Кудерметова стала победительницей теннисного турнира WTA в Токио. В финале она обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 7:5, 6:1.

Кудерметова была посеяна на турнире под восьмым номером, Пегула — под вторым. Для россиянки это второй в карьере титул WTA в одиночном разряде: в апреле 2021 года победила на грунтовых соревнованиях в Чарльстоне (США).

Веронике 26 лет. В рейтинге WTA она занимает 19-ю строчку, пишет «Чемпионат».

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Россиянка Вероника Кудерметова стала победительницей теннисного турнира WTA в Токио. В финале она обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 7:5, 6:1. Кудерметова была посеяна на турнире под восьмым номером, Пегула — под вторым. Для россиянки это второй в карьере титул WTA в одиночном разряде: в апреле 2021 года победила на грунтовых соревнованиях в Чарльстоне (США). Веронике 26 лет. В рейтинге WTA она занимает 19-ю строчку, пишет «Чемпионат».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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