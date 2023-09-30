Кудерметова победила в турнире WTA в Токио 01 октября 2023 в 09:41 Размер текста - 17 + Для россиянки это второй в карьере титул WTA в одиночном разряде Фото: FRANCK ROBICHON / EPA / TASS Россиянка Вероника Кудерметова стала победительницей теннисного турнира WTA в Токио. В финале она обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 7:5, 6:1. Кудерметова была посеяна на турнире под восьмым номером, Пегула — под вторым. Для россиянки это второй в карьере титул WTA в одиночном разряде: в апреле 2021 года победила на грунтовых соревнованиях в Чарльстоне (США). Веронике 26 лет. В рейтинге WTA она занимает 19-ю строчку, пишет «Чемпионат». Россиянка Вероника Кудерметова стала победительницей теннисного турнира WTA в Токио. В финале она обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 7:5, 6:1. Кудерметова была посеяна на турнире под восьмым номером, Пегула — под вторым. Для россиянки это второй в карьере титул WTA в одиночном разряде: в апреле 2021 года победила на грунтовых соревнованиях в Чарльстоне (США). Веронике 26 лет. В рейтинге WTA она занимает 19-ю строчку, пишет «Чемпионат». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям