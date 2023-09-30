На месте ЧП работают спасатели
В Сургуте произошел пожар в квартире пятиэтажного дома №7 по улице Губкина. Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях.
«Пожар сегодня в Сургуте на Губкина, 7», — сообщает telegram-канал «ЧП Сургут». На видео, опубликованном в посте, видно, что на месте работают спасатели, дежурит машина скорой помощи.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службы окружного департамента здравоохранения и ГУ МЧС по ЯНАО. Ответы ожидаются.
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