30 сентября 2023
29 сентября 2023

В Сургуте горит квартира в пятиэтажке. Видео

В Сургуте загорелась квартира в пятиэтажке
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ЧП работают спасатели Фото:

В Сургуте произошел пожар в квартире пятиэтажного дома №7 по улице Губкина. Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях.

«Пожар сегодня в Сургуте на Губкина, 7», — сообщает telegram-канал «ЧП Сургут». На видео, опубликованном в посте, видно, что на месте работают спасатели, дежурит машина скорой помощи.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службы окружного департамента здравоохранения и ГУ МЧС по ЯНАО. Ответы ожидаются.

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В Сургуте произошел пожар в квартире пятиэтажного дома №7 по улице Губкина. Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях. «Пожар сегодня в Сургуте на Губкина, 7», — сообщает telegram-канал «ЧП Сургут». На видео, опубликованном в посте, видно, что на месте работают спасатели, дежурит машина скорой помощи. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службы окружного департамента здравоохранения и ГУ МЧС по ЯНАО. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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