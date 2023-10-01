01 октября 2023

Турецкие аэропорты массово отменяют рейсы из-за ливней

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Аэропорт "Большое Савино". Пермь., авиакомпания победа, самолет, перон аэропорта
В Турции задерживаются вылеты некоторых авиарейсов Фото:

В аэропортах Стамбула и ряда курортов Турции из-за ливней, которые продолжаются уже несколько часов, массово задерживают и отменяют авиарейсы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

«Массовые задержки и отмены авиарейсов наблюдаются в аэропортах Стамбула и ряда курортов Турции из-за сложных погодных условий, ливни в Стамбуле продолжаются уже несколько часов. Синоптики предупредили, что <…> ливни будут идти всю ночь», — пишут РИА Новости.

Авиакомпания Turkish Airlines в соцсети X предупредила о задержках и отменах рейсов, преимущественно, на внутренних направлениях между Стамбулом и городами Анталья, Эрзурум, Кахраманмараш. Однако, согласно данным на сайтах аэропортов и авиакомпаний, задержки есть на международных направлениях. Рейс S7 вылетел из Стамбула в Новосибирск на шесть с половиной часов позже запланированного. Рейс «Победы» в Москву улетел с задержкой в 42 минуты.

Ранее ряд районов Стамбула затопило из-за сильного ливня. Губернатор города Давут Гюль призвал граждан покинуть районы, подверженные риску наводнения, пишет RT.

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В аэропортах Стамбула и ряда курортов Турции из-за ливней, которые продолжаются уже несколько часов, массово задерживают и отменяют авиарейсы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. «Массовые задержки и отмены авиарейсов наблюдаются в аэропортах Стамбула и ряда курортов Турции из-за сложных погодных условий, ливни в Стамбуле продолжаются уже несколько часов. Синоптики предупредили, что <…> ливни будут идти всю ночь», — пишут РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines в соцсети X предупредила о задержках и отменах рейсов, преимущественно, на внутренних направлениях между Стамбулом и городами Анталья, Эрзурум, Кахраманмараш. Однако, согласно данным на сайтах аэропортов и авиакомпаний, задержки есть на международных направлениях. Рейс S7 вылетел из Стамбула в Новосибирск на шесть с половиной часов позже запланированного. Рейс «Победы» в Москву улетел с задержкой в 42 минуты. Ранее ряд районов Стамбула затопило из-за сильного ливня. Губернатор города Давут Гюль призвал граждан покинуть районы, подверженные риску наводнения, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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