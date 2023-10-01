Пермяков приглашают на литературный конкурс о героях спецоперации

Фонд «Защитники Отечества» ждет пермяков на конкурс стихов и прозы о героях СВО

02 октября 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Свои стихи и прозу можно отправить на конкурс до 5 ноября Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пермяки могут принять участи во всероссийском творческом конкурсе, посвященном героям спецоперации. Рассказы, стихи, песни и фотографии ждут организаторы из фонда «Защитники Отечества». «Конкурс „Памяти героев верны!“ посвящен героям и событиям специальной военной операции, защитникам Донбасса и Луганской народной Республики. Предусмотрены следующие номинации: рассказы, стихи, песни и фотографии», — рассказали URA.RU в фонде. Принят участие в конкурсе могут все жители России старше 14 лет. Заявки организаторы ждут до 5 ноября на почту konkurs@gosfondveteranov.gov.ru. В декабре итоги подведут на торжественной церемонии в Москве.

Пермяки могут принять участи во всероссийском творческом конкурсе, посвященном героям спецоперации. Рассказы, стихи, песни и фотографии ждут организаторы из фонда «Защитники Отечества». «Конкурс „Памяти героев верны!“ посвящен героям и событиям специальной военной операции, защитникам Донбасса и Луганской народной Республики. Предусмотрены следующие номинации: рассказы, стихи, песни и фотографии», — рассказали URA.RU в фонде. Принят участие в конкурсе могут все жители России старше 14 лет. Заявки организаторы ждут до 5 ноября на почту konkurs@gosfondveteranov.gov.ru. В декабре итоги подведут на торжественной церемонии в Москве.