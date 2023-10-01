01 октября 2023
30 сентября 2023

Пермяков приглашают на литературный конкурс о героях спецоперации

Фонд «Защитники Отечества» ждет пермяков на конкурс стихов и прозы о героях СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Поэтическая вечеринка в клубе "Куб". Екатеринбург, стихи, поэзия, поэтический вечер, читают стихи
Свои стихи и прозу можно отправить на конкурс до 5 ноября Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пермяки могут принять участи во всероссийском творческом конкурсе, посвященном героям спецоперации. Рассказы, стихи, песни и фотографии ждут организаторы из фонда «Защитники Отечества».

«Конкурс „Памяти героев верны!“ посвящен героям и событиям специальной военной операции, защитникам Донбасса и Луганской народной Республики. Предусмотрены следующие номинации: рассказы, стихи, песни и фотографии», — рассказали URA.RU в фонде.

Принят участие в конкурсе могут все жители России старше 14 лет. Заявки организаторы ждут до 5 ноября на почту konkurs@gosfondveteranov.gov.ru. В декабре итоги подведут на торжественной церемонии в Москве.

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Пермяки могут принять участи во всероссийском творческом конкурсе, посвященном героям спецоперации. Рассказы, стихи, песни и фотографии ждут организаторы из фонда «Защитники Отечества». «Конкурс „Памяти героев верны!“ посвящен героям и событиям специальной военной операции, защитникам Донбасса и Луганской народной Республики. Предусмотрены следующие номинации: рассказы, стихи, песни и фотографии», — рассказали URA.RU в фонде. Принят участие в конкурсе могут все жители России старше 14 лет. Заявки организаторы ждут до 5 ноября на почту konkurs@gosfondveteranov.gov.ru. В декабре итоги подведут на торжественной церемонии в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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