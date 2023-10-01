Пермяков приглашают на литературный конкурс о героях спецоперации

Свои стихи и прозу можно отправить на конкурс до 5 ноября
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Пермяки могут принять участи во всероссийском творческом конкурсе, посвященном героям спецоперации. Рассказы, стихи, песни и фотографии ждут организаторы из фонда «Защитники Отечества».
«Конкурс „Памяти героев верны!“ посвящен героям и событиям специальной военной операции, защитникам Донбасса и Луганской народной Республики. Предусмотрены следующие номинации: рассказы, стихи, песни и фотографии», — рассказали URA.RU в фонде.
Принят участие в конкурсе могут все жители России старше 14 лет. Заявки организаторы ждут до 5 ноября на почту konkurs@gosfondveteranov.gov.ru. В декабре итоги подведут на торжественной церемонии в Москве.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!