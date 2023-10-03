Челябинский минстрой взыскивает с Уйского района миллионы рублей

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Сумма, которую взыскивает министерство с района — почти два миллиона рублей Фото:

Минстрой Челябинской области взыскивает с Уйского района почти два миллиона рублей. Это следует из картотеки арбитражного суда региона.

«Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к администрации Уйского муниципального района о взыскании 1 958 297 рублей 69 копеек. Исковое заявление принять, возбудить производство по делу», — определил суд.

Рассмотрение дела назначено на 16 ноября. URA.RU направило в адрес минстроя и администрации Уйского района запросы. По поступлении ответов на запросы они будут опубликованы.

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Минстрой Челябинской области взыскивает с Уйского района почти два миллиона рублей. Это следует из картотеки арбитражного суда региона. «Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к администрации Уйского муниципального района о взыскании 1 958 297 рублей 69 копеек. Исковое заявление принять, возбудить производство по делу», — определил суд. Рассмотрение дела назначено на 16 ноября. URA.RU направило в адрес минстроя и администрации Уйского района запросы. По поступлении ответов на запросы они будут опубликованы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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