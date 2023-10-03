Челябинский минстрой взыскивает с Уйского района миллионы рублей

03 октября 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Сумма, которую взыскивает министерство с района — почти два миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Минстрой Челябинской области взыскивает с Уйского района почти два миллиона рублей. Это следует из картотеки арбитражного суда региона. «Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к администрации Уйского муниципального района о взыскании 1 958 297 рублей 69 копеек. Исковое заявление принять, возбудить производство по делу», — определил суд. Рассмотрение дела назначено на 16 ноября. URA.RU направило в адрес минстроя и администрации Уйского района запросы. По поступлении ответов на запросы они будут опубликованы.

Минстрой Челябинской области взыскивает с Уйского района почти два миллиона рублей. Это следует из картотеки арбитражного суда региона. «Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к администрации Уйского муниципального района о взыскании 1 958 297 рублей 69 копеек. Исковое заявление принять, возбудить производство по делу», — определил суд. Рассмотрение дела назначено на 16 ноября. URA.RU направило в адрес минстроя и администрации Уйского района запросы. По поступлении ответов на запросы они будут опубликованы.