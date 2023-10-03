Председатель фонда «Защитники Отечества» Цивилева посетила Екатеринбург

Анна Цивилева посетила с рабочим визитом Екатеринбург Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева посетила с рабочим визитом филиал организации в Екатеринбурге. Цивилева встретилась с ветеранами СВО и членами их семей. Основные вопросы и особенности работы филиала обсуждались с его руководителем Илдаром Якуповым. Об этом сообщил журналист URA.RU, побывавший на встрече.

«Руководитель фонда „Защитники Отечества“ Анна Цивилева отметила, что для возвращения ветеранов к привычной жизни необходимо качественно организовать медицинскую и социальную реабилитацию, предоставить необходимые протезы, обеспечить переобучение и трудоустройство обратившихся за помощью. Важно, чтобы этот процесс был непрерывным и учитывал индивидуальные запросы участников спецоперации», — передает корреспондент агентства слова Цивилевой.

Цивилева в рамках рабочей поездки посетила 354 Окружной военный клинический госпиталь в уральской столице. Также она встретилась с социальными координаторами, которые проходят обучение в Уральском институте управления — филиале РАНХиГС при Президенте РФ. Также Цивилева провела встречу с уральским полпредом Владимиром Якушевым, на которой обсудили с руководителями региональных филиалов фонда вопросы поддержки военных и их близких. Во встрече участвовали исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Дмитрий Глушенков, военный прокурор Центрального военного округа Андрей Попов, Герои России, участник СВО Максим Шоломов.

Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области подвели первые итоги работы созданного президентом РФ для участников спецоперации фонда «Защитники Отечества». С 1 июня специалисты приняли 4234 обращения от военных и членов их семей. Фонд оказывает содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, а также содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов.

Фото: Джанита Джаллатова © URA.RU

Фото: Джанита Джаллатова © URA.RU