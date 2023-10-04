Самодельный болотоход насмерть задавил рыбака

Самодельный болотоход не был зарегистрирован (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Двое рыбаков перевернулись на купленном в Перми самодельном болотоходе. ЧП произошло на реке Бетька, протекающей по территории Республики Татарстан. В результате аварии один рыбак погиб.

«Антон и Владимир поехали на реку Бетька. Чтобы добраться, взяли болотоход — кустарный, купленный в Перми по дешевке. По пути поднимались в гору. Владимир не справился с управлением, транспорт перевернулся два раза. Антона выбросило в сторону, а водителя придавило. Его пришлось вытаскивать из-под болотохода. Признаков жизни он уже не подавал», — сообщил telegram-канал Ural Mash.

Уточняется, что транспорт не стоял на учете. При этом его продавец даже не пытался получить лицензию на эксплуатацию техники. Болотоход является разновидностью вездехода, способным передвигаться по грунтам с низкой несущей способностью, в том числе по заболоченной местности.