Полиция задержала челябинца, устроившего взрыв во дворе дома. Видео

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, арест, полиция, наручники
Мужчину задержали и доставили в полицейский участок Фото:

Полицейские задержали мужчину, устроившего взрывы на улице Куйбышева в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка.

«Причастного к ночному переполоху, связанному с использованием петарды на улице Куйбышева, установили. Молодого человека доставили отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — заявили в главке.

Мужчина подтвердил свою причастность к взрыву петард на видео. Он заявил, что не планировал нарушать закон. Раскрыть личность нарушителя помогли записи с камер видеонаблюдения, части петарды и поквартирный обход жильцов.

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Полицейские задержали мужчину, устроившего взрывы на улице Куйбышева в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка. «Причастного к ночному переполоху, связанному с использованием петарды на улице Куйбышева, установили. Молодого человека доставили отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — заявили в главке. Мужчина подтвердил свою причастность к взрыву петард на видео. Он заявил, что не планировал нарушать закон. Раскрыть личность нарушителя помогли записи с камер видеонаблюдения, части петарды и поквартирный обход жильцов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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