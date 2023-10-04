Полиция задержала челябинца, устроившего взрыв во дворе дома. Видео

04 октября 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

Мужчину задержали и доставили в полицейский участок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полицейские задержали мужчину, устроившего взрывы на улице Куйбышева в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка. «Причастного к ночному переполоху, связанному с использованием петарды на улице Куйбышева, установили. Молодого человека доставили отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — заявили в главке. Мужчина подтвердил свою причастность к взрыву петард на видео. Он заявил, что не планировал нарушать закон. Раскрыть личность нарушителя помогли записи с камер видеонаблюдения, части петарды и поквартирный обход жильцов.

Полицейские задержали мужчину, устроившего взрывы на улице Куйбышева в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка. «Причастного к ночному переполоху, связанному с использованием петарды на улице Куйбышева, установили. Молодого человека доставили отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — заявили в главке. Мужчина подтвердил свою причастность к взрыву петард на видео. Он заявил, что не планировал нарушать закон. Раскрыть личность нарушителя помогли записи с камер видеонаблюдения, части петарды и поквартирный обход жильцов.