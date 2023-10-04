Мужчину задержали и доставили в полицейский участок
Полицейские задержали мужчину, устроившего взрывы на улице Куйбышева в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка.
«Причастного к ночному переполоху, связанному с использованием петарды на улице Куйбышева, установили. Молодого человека доставили отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — заявили в главке.
Мужчина подтвердил свою причастность к взрыву петард на видео. Он заявил, что не планировал нарушать закон. Раскрыть личность нарушителя помогли записи с камер видеонаблюдения, части петарды и поквартирный обход жильцов.
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