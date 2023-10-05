Следователи назвали причину трагедии с заживо сгоревшим подростком в Пермском крае

Пермский подросток, сгоревший на железной дороге, хотел сфотографироваться
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка по городу №3. Екатеринбург, рельсы, грузовой состав, цистерны, железная дорога
Студент погиб, забравшись на цистерну Фото:

Причиной гибели подростка, который заживо сгорел на железнодорожной цистерне, в поселке Октябрьский (Пермский край) стало желание сделать необычные фотографии. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Предварительно установлено, что 4 октября вблизи железнодорожной станции Чад смертельно травмирован 17-летний подросток. Молодые люди, находясь в запрещенном месте, организовали фотосессию, которая привела к трагедии», — сообщили в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося, готовится к назначению экспертиз, а также проводят комплекс первоначальных проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Известно, что погибший подросток был из села Орда, в Октябрьский молодой человек приехал, чтобы учиться в местном колледже.

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Причиной гибели подростка, который заживо сгорел на железнодорожной цистерне, в поселке Октябрьский (Пермский край) стало желание сделать необычные фотографии. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России. «Предварительно установлено, что 4 октября вблизи железнодорожной станции Чад смертельно травмирован 17-летний подросток. Молодые люди, находясь в запрещенном месте, организовали фотосессию, которая привела к трагедии», — сообщили в ведомстве. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося, готовится к назначению экспертиз, а также проводят комплекс первоначальных проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Известно, что погибший подросток был из села Орда, в Октябрьский молодой человек приехал, чтобы учиться в местном колледже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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