Следователи назвали причину трагедии с заживо сгоревшим подростком в Пермском крае

Пермский подросток, сгоревший на железной дороге, хотел сфотографироваться

Студент погиб, забравшись на цистерну Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Причиной гибели подростка, который заживо сгорел на железнодорожной цистерне, в поселке Октябрьский (Пермский край) стало желание сделать необычные фотографии. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Предварительно установлено, что 4 октября вблизи железнодорожной станции Чад смертельно травмирован 17-летний подросток. Молодые люди, находясь в запрещенном месте, организовали фотосессию, которая привела к трагедии», — сообщили в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося, готовится к назначению экспертиз, а также проводят комплекс первоначальных проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Известно, что погибший подросток был из села Орда, в Октябрьский молодой человек приехал, чтобы учиться в местном колледже.