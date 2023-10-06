Губернатор Текслер узаконил запрет продажи зажигалок челябинским подросткам

Цель запрета продажи зажигалок подросткам — борьба с токсикоманией Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал закон о запрете продажи зажигалок несовершеннолетним. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Не допускается продажа товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, несовершеннолетним. Продавец обязан отказать покупателю в продаже товара, содержащего сжиженный углеводородный газ, если имеются сомнения в достижении им совершеннолетия, а документ, позволяющий установить его возраст, не предоставлен». — говорится в документе.

Законопроект был внесен депутатами областного заксобрания Сергеем Буяковым, Михаилом Видгофом, Олегом Гербером и Евгением Илле и принят на заседании 28 сентября. Как сообщал Евгений Илле, закон призван бороться со сниффингом — видом токсикомании, когда токсическое опьянение вызывается путем вдыхания углеводородсодержащих газов. В Челябинской области были летальные исходы от этого вида токсикомании.