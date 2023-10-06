Губернатор Текслер узаконил запрет продажи зажигалок челябинским подросткам

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Клипарт. Нижневартовск, зажигалка, огонь
Цель запрета продажи зажигалок подросткам — борьба с токсикоманией Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал закон о запрете продажи зажигалок несовершеннолетним. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Не допускается продажа товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, несовершеннолетним. Продавец обязан отказать покупателю в продаже товара, содержащего сжиженный углеводородный газ, если имеются сомнения в достижении им совершеннолетия, а документ, позволяющий установить его возраст, не предоставлен». — говорится в документе.

Законопроект был внесен депутатами областного заксобрания Сергеем Буяковым, Михаилом Видгофом, Олегом Гербером и Евгением Илле и принят на заседании 28 сентября. Как сообщал Евгений Илле, закон призван бороться со сниффингом — видом токсикомании, когда токсическое опьянение вызывается путем вдыхания углеводородсодержащих газов. В Челябинской области были летальные исходы от этого вида токсикомании.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал закон о запрете продажи зажигалок несовершеннолетним. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Не допускается продажа товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, несовершеннолетним. Продавец обязан отказать покупателю в продаже товара, содержащего сжиженный углеводородный газ, если имеются сомнения в достижении им совершеннолетия, а документ, позволяющий установить его возраст, не предоставлен». — говорится в документе. Законопроект был внесен депутатами областного заксобрания Сергеем Буяковым, Михаилом Видгофом, Олегом Гербером и Евгением Илле и принят на заседании 28 сентября. Как сообщал Евгений Илле, закон призван бороться со сниффингом — видом токсикомании, когда токсическое опьянение вызывается путем вдыхания углеводородсодержащих газов. В Челябинской области были летальные исходы от этого вида токсикомании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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