В Екатеринбурге водитель автомобиля марки Volkswagen сбил 45-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавшего госпитализировали, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Водитель Volkswagen наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть. В ДТП пострадал 45-летний мужчина, его доставили в городскую больницу №36», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла примерно в 20 часов 7 октября возле дома на улице Крауля, 70. Отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу призывает пешеходов в темное время суток носить вещи со светоотражающими элементами.
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