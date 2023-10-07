07 октября 2023
06 октября 2023

Екатеринбуржец на иномарке сбил мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Знак аварийной остановки. Москва, знак аварийной остановки, дтп
Екатеринбуржца сбили возле дома на улице Крауля, 70 (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге водитель автомобиля марки Volkswagen сбил 45-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавшего госпитализировали, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель Volkswagen наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть. В ДТП пострадал 45-летний мужчина, его доставили в городскую больницу №36», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла примерно в 20 часов 7 октября возле дома на улице Крауля, 70. Отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу призывает пешеходов в темное время суток носить вещи со светоотражающими элементами.

Фото:

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В Екатеринбурге водитель автомобиля марки Volkswagen сбил 45-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавшего госпитализировали, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Volkswagen наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть. В ДТП пострадал 45-летний мужчина, его доставили в городскую больницу №36», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 20 часов 7 октября возле дома на улице Крауля, 70. Отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу призывает пешеходов в темное время суток носить вещи со светоотражающими элементами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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