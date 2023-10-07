Екатеринбуржец на иномарке сбил мужчину. Фото

08 октября 2023 в 02:47 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржца сбили возле дома на улице Крауля, 70 (архивное фото) Фото: Антон Белицкий © URA.RU В Екатеринбурге водитель автомобиля марки Volkswagen сбил 45-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавшего госпитализировали, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Volkswagen наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть. В ДТП пострадал 45-летний мужчина, его доставили в городскую больницу №36», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 20 часов 7 октября возле дома на улице Крауля, 70. Отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу призывает пешеходов в темное время суток носить вещи со светоотражающими элементами. Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», https://t.me/incekb

В Екатеринбурге водитель автомобиля марки Volkswagen сбил 45-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавшего госпитализировали, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Volkswagen наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть. В ДТП пострадал 45-летний мужчина, его доставили в городскую больницу №36», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 20 часов 7 октября возле дома на улице Крауля, 70. Отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу призывает пешеходов в темное время суток носить вещи со светоотражающими элементами.