Пермячка порезала мужа из-за замечания при родственниках

Жительница Куединского округа Пермского края порезала ножом супруга, после того, как он сделал ей замечание при родственниках. Об этом говорится в судебных материалах.
«Подсудимая несколько раз ударила ножом в плечо своего мужа, когда находилась во дворе в беседке вместе с сыном и его женой. Потерпевший сделал ей замечание, сказал, чтобы она не вмешивалась в разговор с сыном, а шла домой. За эти слова он получил колото-резанные раны», — указано в материалах, опубликованных на сайте Куединского районного суда.
На суде женщина сказала, что очень обиделась на слова мужа. Она сначала кинула в него кружкой, а потом несколько раз ткнула ножом в руку и плечо. По ее словам, супруг является недостойным человеком, злоупотребляет спиртным, поэтому не имеет права ей указывать. Пермячка подчеркнула, что раскаялась в содеянном, принесла мужу извинения и он ее простил.
Суд приговорил обидчивую жену к двум годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.
Ранее жительница села Барда Пермского края порезала кухонным ножом бывшего супруга в ходе ссоры, возникшей из-за его сестры. Подсудимая с бывшем мужем выпили бутылку шампанского, пока дети находились в гостиной. Затем она стала по телефону обсуждать с родственницей сестру экс-супруга. Мужчина обиделся и заступился за честь сестры. После этого женщина ударила его ножом в живот.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.