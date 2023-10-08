Пермячка порезала мужа из-за замечания при родственниках

09 октября 2023 в 05:16 Размер текста - 17 +

Жительница Куединского округа Пермского края обиделась на мужа и порезала его при родственниках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Куединского округа Пермского края порезала ножом супруга, после того, как он сделал ей замечание при родственниках. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимая несколько раз ударила ножом в плечо своего мужа, когда находилась во дворе в беседке вместе с сыном и его женой. Потерпевший сделал ей замечание, сказал, чтобы она не вмешивалась в разговор с сыном, а шла домой. За эти слова он получил колото-резанные раны», — указано в материалах, опубликованных на сайте Куединского районного суда. На суде женщина сказала, что очень обиделась на слова мужа. Она сначала кинула в него кружкой, а потом несколько раз ткнула ножом в руку и плечо. По ее словам, супруг является недостойным человеком, злоупотребляет спиртным, поэтому не имеет права ей указывать. Пермячка подчеркнула, что раскаялась в содеянном, принесла мужу извинения и он ее простил. Суд приговорил обидчивую жену к двум годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу. Ранее жительница села Барда Пермского края порезала кухонным ножом бывшего супруга в ходе ссоры, возникшей из-за его сестры. Подсудимая с бывшем мужем выпили бутылку шампанского, пока дети находились в гостиной. Затем она стала по телефону обсуждать с родственницей сестру экс-супруга. Мужчина обиделся и заступился за честь сестры. После этого женщина ударила его ножом в живот. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Куединского округа Пермского края порезала ножом супруга, после того, как он сделал ей замечание при родственниках. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимая несколько раз ударила ножом в плечо своего мужа, когда находилась во дворе в беседке вместе с сыном и его женой. Потерпевший сделал ей замечание, сказал, чтобы она не вмешивалась в разговор с сыном, а шла домой. За эти слова он получил колото-резанные раны», — указано в материалах, опубликованных на сайте Куединского районного суда. На суде женщина сказала, что очень обиделась на слова мужа. Она сначала кинула в него кружкой, а потом несколько раз ткнула ножом в руку и плечо. По ее словам, супруг является недостойным человеком, злоупотребляет спиртным, поэтому не имеет права ей указывать. Пермячка подчеркнула, что раскаялась в содеянном, принесла мужу извинения и он ее простил. Суд приговорил обидчивую жену к двум годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу. Ранее жительница села Барда Пермского края порезала кухонным ножом бывшего супруга в ходе ссоры, возникшей из-за его сестры. Подсудимая с бывшем мужем выпили бутылку шампанского, пока дети находились в гостиной. Затем она стала по телефону обсуждать с родственницей сестру экс-супруга. Мужчина обиделся и заступился за честь сестры. После этого женщина ударила его ножом в живот.