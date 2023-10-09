Символ города в Магнитогорске разгромили рогаткой школьники. Видео

10 октября 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Юноши повредили стеклянную часть стелы «Город трудовой доблести», выстрелив из рогатки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области 17-летние подростки разгромили один из элементов стелы «Город трудовой доблести». Их личности установили правоохранительные органы в ходе проверки факта вандализма, сообщили 10 октября в пресс-службе ГУ МВД по региону. «К поврежденной стеле выехала следственно-оперативная группа. Место было осмотрено, очевидцы были установлены и опрошены. Оперативники установили личности двух 17-летних школьников, причастных к происшествию. Их доставили в районный отдел полиции, где юноши признались, что попали в конструкцию из рогатки», — уточнили в пресс-службе. Подростки извинились и прояснили, что не имели умысла повредить стелу. Сотрудники полиции продолжают административное расследование. По его результатам будет принято обоснованное решение. Инцидент произошел 8 октября. Неизвестные разбили стеклянный элемент стелы «Город трудовой доблести». Мэрия Магнитогорска незамедлительно обратилась с заявлением в полицию.

В Магнитогорске Челябинской области 17-летние подростки разгромили один из элементов стелы «Город трудовой доблести». Их личности установили правоохранительные органы в ходе проверки факта вандализма, сообщили 10 октября в пресс-службе ГУ МВД по региону. «К поврежденной стеле выехала следственно-оперативная группа. Место было осмотрено, очевидцы были установлены и опрошены. Оперативники установили личности двух 17-летних школьников, причастных к происшествию. Их доставили в районный отдел полиции, где юноши признались, что попали в конструкцию из рогатки», — уточнили в пресс-службе. Подростки извинились и прояснили, что не имели умысла повредить стелу. Сотрудники полиции продолжают административное расследование. По его результатам будет принято обоснованное решение. Инцидент произошел 8 октября. Неизвестные разбили стеклянный элемент стелы «Город трудовой доблести». Мэрия Магнитогорска незамедлительно обратилась с заявлением в полицию.