09 октября 2023

Символ города в Магнитогорске разгромили рогаткой школьники. Видео

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Стела Город трудовой доблести. Челябинск, стела город трудовой доблести
Юноши повредили стеклянную часть стелы «Город трудовой доблести», выстрелив из рогатки Фото:

В Магнитогорске Челябинской области 17-летние подростки разгромили один из элементов стелы «Город трудовой доблести». Их личности установили правоохранительные органы в ходе проверки факта вандализма, сообщили 10 октября в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«К поврежденной стеле выехала следственно-оперативная группа. Место было осмотрено, очевидцы были установлены и опрошены. Оперативники установили личности двух 17-летних школьников, причастных к происшествию. Их доставили в районный отдел полиции, где юноши признались, что попали в конструкцию из рогатки», — уточнили в пресс-службе.

Подростки извинились и прояснили, что не имели умысла повредить стелу. Сотрудники полиции продолжают административное расследование. По его результатам будет принято обоснованное решение.

Инцидент произошел 8 октября. Неизвестные разбили стеклянный элемент стелы «Город трудовой доблести». Мэрия Магнитогорска незамедлительно обратилась с заявлением в полицию.

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В Магнитогорске Челябинской области 17-летние подростки разгромили один из элементов стелы «Город трудовой доблести». Их личности установили правоохранительные органы в ходе проверки факта вандализма, сообщили 10 октября в пресс-службе ГУ МВД по региону. «К поврежденной стеле выехала следственно-оперативная группа. Место было осмотрено, очевидцы были установлены и опрошены. Оперативники установили личности двух 17-летних школьников, причастных к происшествию. Их доставили в районный отдел полиции, где юноши признались, что попали в конструкцию из рогатки», — уточнили в пресс-службе. Подростки извинились и прояснили, что не имели умысла повредить стелу. Сотрудники полиции продолжают административное расследование. По его результатам будет принято обоснованное решение. Инцидент произошел 8 октября. Неизвестные разбили стеклянный элемент стелы «Город трудовой доблести». Мэрия Магнитогорска незамедлительно обратилась с заявлением в полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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