В Магнитогорске неизвестные разгромили символ города. Фото

08 октября 2023 в 20:34 Размер текста - 17 +

Стела была открыта в честь присвоения звания «Город трудовой доблести» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) неизвестные разгромили один из элементов Стелы «Город трудовой доблести». В мэрии подсчитывают ущерб, а полиция ищет вандалов. «Совершен вопиющий акт вандализма. Неизвестные разбили один из элементов Стелы „Город трудовой доблести“, повредив стеклянные элементы. Представители мэрии обратились в полицию», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации. В полиции отмечают, что сейчас изучают камеры видеонаблюдения, которые должны помочь найти виновников. Свидетелей происшествия просят сообщать об имеющейся информации правоохранителям. Стела была открыта в 2021 году в честь присвоения Магнитогорску звания «Город трудовой доблести». Композиция стелы, символизирующей трудовой подвиг Магнитки, состоит из семи элементов и напоминает осколки снаряда. На них изображены копии реальных фотографий комбината и его тружеников в годы ВОВ. Стела символизирует трудовой подвиг Магнитки Фото: пресс-служба мэрии Магнитогорска

В Магнитогорске (Челябинская область) неизвестные разгромили один из элементов Стелы «Город трудовой доблести». В мэрии подсчитывают ущерб, а полиция ищет вандалов. «Совершен вопиющий акт вандализма. Неизвестные разбили один из элементов Стелы „Город трудовой доблести“, повредив стеклянные элементы. Представители мэрии обратились в полицию», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации. В полиции отмечают, что сейчас изучают камеры видеонаблюдения, которые должны помочь найти виновников. Свидетелей происшествия просят сообщать об имеющейся информации правоохранителям. Стела была открыта в 2021 году в честь присвоения Магнитогорску звания «Город трудовой доблести». Композиция стелы, символизирующей трудовой подвиг Магнитки, состоит из семи элементов и напоминает осколки снаряда. На них изображены копии реальных фотографий комбината и его тружеников в годы ВОВ.