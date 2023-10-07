В Магнитогорске (Челябинская область) неизвестные разгромили один из элементов Стелы «Город трудовой доблести». В мэрии подсчитывают ущерб, а полиция ищет вандалов.
«Совершен вопиющий акт вандализма. Неизвестные разбили один из элементов Стелы „Город трудовой доблести“, повредив стеклянные элементы. Представители мэрии обратились в полицию», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации.
В полиции отмечают, что сейчас изучают камеры видеонаблюдения, которые должны помочь найти виновников. Свидетелей происшествия просят сообщать об имеющейся информации правоохранителям.
Стела была открыта в 2021 году в честь присвоения Магнитогорску звания «Город трудовой доблести». Композиция стелы, символизирующей трудовой подвиг Магнитки, состоит из семи элементов и напоминает осколки снаряда. На них изображены копии реальных фотографий комбината и его тружеников в годы ВОВ.
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