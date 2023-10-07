07 октября 2023
06 октября 2023

В Магнитогорске неизвестные разгромили символ города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Стела Город трудовой доблести. Челябинск, стела город трудовой доблести
Стела была открыта в честь присвоения звания «Город трудовой доблести» Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) неизвестные разгромили один из элементов Стелы «Город трудовой доблести». В мэрии подсчитывают ущерб, а полиция ищет вандалов.

«Совершен вопиющий акт вандализма. Неизвестные разбили один из элементов Стелы „Город трудовой доблести“, повредив стеклянные элементы. Представители мэрии обратились в полицию», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации.

В полиции отмечают, что сейчас изучают камеры видеонаблюдения, которые должны помочь найти виновников. Свидетелей происшествия просят сообщать об имеющейся информации правоохранителям.

Стела была открыта в 2021 году в честь присвоения Магнитогорску звания «Город трудовой доблести». Композиция стелы, символизирующей трудовой подвиг Магнитки, состоит из семи элементов и напоминает осколки снаряда. На них изображены копии реальных фотографий комбината и его тружеников в годы ВОВ.

Стела символизирует трудовой подвиг Магнитки
Стела символизирует трудовой подвиг Магнитки
Фото:

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В Магнитогорске (Челябинская область) неизвестные разгромили один из элементов Стелы «Город трудовой доблести». В мэрии подсчитывают ущерб, а полиция ищет вандалов. «Совершен вопиющий акт вандализма. Неизвестные разбили один из элементов Стелы „Город трудовой доблести“, повредив стеклянные элементы. Представители мэрии обратились в полицию», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации. В полиции отмечают, что сейчас изучают камеры видеонаблюдения, которые должны помочь найти виновников. Свидетелей происшествия просят сообщать об имеющейся информации правоохранителям. Стела была открыта в 2021 году в честь присвоения Магнитогорску звания «Город трудовой доблести». Композиция стелы, символизирующей трудовой подвиг Магнитки, состоит из семи элементов и напоминает осколки снаряда. На них изображены копии реальных фотографий комбината и его тружеников в годы ВОВ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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