В представительстве РФ в Палестине не подтвердили данные о российских заложниках

10 октября 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Информация о россиянах в заложниках у ХАМАСа сейчас проверяется, сказала Алия Зарипова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Подтвержденной информации о том, что движение ХАМАС держит в заложниках российских граждан, пока нет. Об этом заявила пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова. «Пока такой подтвержденной информации [о российских заложниках у ХАМАСа] нет. Проверяем», — сказала Алия Зарипова в интервью РИА Новости. Движение ХАМАС начало военные действия в Израиле 7 октября. В ходе конфликтов палестинская организация взяла в плен около ста человек и увезла их в сектор Газа. Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви допустил, что что среди заложников могут быть и россияне, передает деловое издание «Взгляд». Позже представители ХАМАСа сами заявили, что среди их пленных есть десятки человек с российским гражданством, пишет MK.RU .

Подтвержденной информации о том, что движение ХАМАС держит в заложниках российских граждан, пока нет. Об этом заявила пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова. «Пока такой подтвержденной информации [о российских заложниках у ХАМАСа] нет. Проверяем», — сказала Алия Зарипова в интервью РИА Новости. Движение ХАМАС начало военные действия в Израиле 7 октября. В ходе конфликтов палестинская организация взяла в плен около ста человек и увезла их в сектор Газа. Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви допустил, что что среди заложников могут быть и россияне, передает деловое издание «Взгляд». Позже представители ХАМАСа сами заявили, что среди их пленных есть десятки человек с российским гражданством, пишет MK.RU.