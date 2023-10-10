В представительстве РФ в Палестине не подтвердили данные о российских заложниках

Подтвержденной информации о том, что движение ХАМАС держит в заложниках российских граждан, пока нет. Об этом заявила пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова.
«Пока такой подтвержденной информации [о российских заложниках у ХАМАСа] нет. Проверяем», — сказала Алия Зарипова в интервью РИА Новости.
Движение ХАМАС начало военные действия в Израиле 7 октября. В ходе конфликтов палестинская организация взяла в плен около ста человек и увезла их в сектор Газа. Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви допустил, что что среди заложников могут быть и россияне, передает деловое издание «Взгляд». Позже представители ХАМАСа сами заявили, что среди их пленных есть десятки человек с российским гражданством, пишет
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