В представительстве РФ в Палестине не подтвердили данные о российских заложниках

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Клипарт. Курган, паспорт, мфц
Информация о россиянах в заложниках у ХАМАСа сейчас проверяется, сказала Алия Зарипова Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Подтвержденной информации о том, что движение ХАМАС держит в заложниках российских граждан, пока нет. Об этом заявила пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова.

«Пока такой подтвержденной информации [о российских заложниках у ХАМАСа] нет. Проверяем», — сказала Алия Зарипова в интервью РИА Новости.

Движение ХАМАС начало военные действия в Израиле 7 октября. В ходе конфликтов палестинская организация взяла в плен около ста человек и увезла их в сектор Газа. Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви допустил, что что среди заложников могут быть и россияне, передает деловое издание «Взгляд». Позже представители ХАМАСа сами заявили, что среди их пленных есть десятки человек с российским гражданством, пишет MK.RU.

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Подтвержденной информации о том, что движение ХАМАС держит в заложниках российских граждан, пока нет. Об этом заявила пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова. «Пока такой подтвержденной информации [о российских заложниках у ХАМАСа] нет. Проверяем», — сказала Алия Зарипова в интервью РИА Новости. Движение ХАМАС начало военные действия в Израиле 7 октября. В ходе конфликтов палестинская организация взяла в плен около ста человек и увезла их в сектор Газа. Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви допустил, что что среди заложников могут быть и россияне, передает деловое издание «Взгляд». Позже представители ХАМАСа сами заявили, что среди их пленных есть десятки человек с российским гражданством, пишет MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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