Бастрыкин поручил проверить обстоятельства подозрительной смерти челябинца в больнице

Бастрыкин поручил проверить обстоятельства смерти челябинца в больнице

10 октября 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Обстоятельства смерти челябинца проверят сотрудники следственного комитета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства смерти жителя Челябинской области в больнице. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе СК. «В СМИ размещено обращение к руководству следственного комитета России, в котором родственники погибшего жителя Челябинской области сообщают, что гибель мужчины наступила в результате некачественного лечения в одном из медицинских учреждений. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе процессуальной проверки. Результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства смерти жителя Челябинской области в больнице. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе СК. «В СМИ размещено обращение к руководству следственного комитета России, в котором родственники погибшего жителя Челябинской области сообщают, что гибель мужчины наступила в результате некачественного лечения в одном из медицинских учреждений. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе процессуальной проверки. Результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.