09 октября 2023

Бастрыкин поручил проверить обстоятельства подозрительной смерти челябинца в больнице

Бастрыкин поручил проверить обстоятельства смерти челябинца в больнице
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Мера пресечения по участникам столкновения на Депутатской; со стороны цыган. Екатеринбург, следственный комитет, ленинский районный суд, ск рф
Обстоятельства смерти челябинца проверят сотрудники следственного комитета Фото:

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства смерти жителя Челябинской области в больнице. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе СК.

«В СМИ размещено обращение к руководству следственного комитета России, в котором родственники погибшего жителя Челябинской области сообщают, что гибель мужчины наступила в результате некачественного лечения в одном из медицинских учреждений. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе процессуальной проверки. Результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства смерти жителя Челябинской области в больнице. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе СК. «В СМИ размещено обращение к руководству следственного комитета России, в котором родственники погибшего жителя Челябинской области сообщают, что гибель мужчины наступила в результате некачественного лечения в одном из медицинских учреждений. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе процессуальной проверки. Результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
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