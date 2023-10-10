Свердловские силовики рассказали о парне, из-за которого умер подросток

В Верхней Пышме подросток умер от наркотиков, которые ему дал друг с судимостью

10 октября 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Подросток попробовал наркотики в одной из квартир в Верхней Пышме (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Парень, который склонил к употреблению наркотиков 16-летнего подростка в Верхней Пышме, состоит на учете и был судим за грабеж. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Инцидент произошел в одной из квартир в Верхней Пышме. Подросток гостил у 20-летнего друга, который предложил юноше попробовать наркотики. К утру мальчику стало плохо, его увезли в больницу. 6 октября, по данным СУ СКР по Свердловской области, он скончался. «Фигурант этой истории ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за деяния, связанные с потреблением дурманящих веществ и появлением в общественных местах в состоянии опьянения. В связи с этим пагубным пристрастием он состоит на соответствующем учете. При этом ранее этот молодой человек привлекался и к уголовной ответственности за грабеж», — сказал Горелых. Также, по данным полковника, 20-летний парень нигде не работает. Следователи организовали проверку по факту происшествия.

Парень, который склонил к употреблению наркотиков 16-летнего подростка в Верхней Пышме, состоит на учете и был судим за грабеж. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Инцидент произошел в одной из квартир в Верхней Пышме. Подросток гостил у 20-летнего друга, который предложил юноше попробовать наркотики. К утру мальчику стало плохо, его увезли в больницу. 6 октября, по данным СУ СКР по Свердловской области, он скончался. «Фигурант этой истории ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за деяния, связанные с потреблением дурманящих веществ и появлением в общественных местах в состоянии опьянения. В связи с этим пагубным пристрастием он состоит на соответствующем учете. При этом ранее этот молодой человек привлекался и к уголовной ответственности за грабеж», — сказал Горелых. Также, по данным полковника, 20-летний парень нигде не работает. Следователи организовали проверку по факту происшествия.