Свердловские силовики рассказали о парне, из-за которого умер подросток

Парень, который склонил к употреблению наркотиков 16-летнего подростка в Верхней Пышме, состоит на учете и был судим за грабеж. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.
Инцидент произошел в одной из квартир в Верхней Пышме. Подросток гостил у 20-летнего друга, который предложил юноше попробовать наркотики. К утру мальчику стало плохо, его увезли в больницу. 6 октября, по данным СУ СКР по Свердловской области, он скончался.
«Фигурант этой истории ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за деяния, связанные с потреблением дурманящих веществ и появлением в общественных местах в состоянии опьянения. В связи с этим пагубным пристрастием он состоит на соответствующем учете. При этом ранее этот молодой человек привлекался и к уголовной ответственности за грабеж», — сказал Горелых.
Также, по данным полковника, 20-летний парень нигде не работает. Следователи организовали проверку по факту происшествия.
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