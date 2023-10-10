Свердловские силовики рассказали о парне, из-за которого умер подросток

В Верхней Пышме подросток умер от наркотиков, которые ему дал друг с судимостью
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Донецк во время обострения конфликта между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Донецк, последствия, днр, донецк, школа, разрушения, окно, выбитые стекла, обстрел, разбитое
Подросток попробовал наркотики в одной из квартир в Верхней Пышме (архивное фото) Фото:

Парень, который склонил к употреблению наркотиков 16-летнего подростка в Верхней Пышме, состоит на учете и был судим за грабеж. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

Инцидент произошел в одной из квартир в Верхней Пышме. Подросток гостил у 20-летнего друга, который предложил юноше попробовать наркотики. К утру мальчику стало плохо, его увезли в больницу. 6 октября, по данным СУ СКР по Свердловской области, он скончался.

«Фигурант этой истории ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за деяния, связанные с потреблением дурманящих веществ и появлением в общественных местах в состоянии опьянения. В связи с этим пагубным пристрастием он состоит на соответствующем учете. При этом ранее этот молодой человек привлекался и к уголовной ответственности за грабеж», — сказал Горелых.

Также, по данным полковника, 20-летний парень нигде не работает. Следователи организовали проверку по факту происшествия.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Парень, который склонил к употреблению наркотиков 16-летнего подростка в Верхней Пышме, состоит на учете и был судим за грабеж. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Инцидент произошел в одной из квартир в Верхней Пышме. Подросток гостил у 20-летнего друга, который предложил юноше попробовать наркотики. К утру мальчику стало плохо, его увезли в больницу. 6 октября, по данным СУ СКР по Свердловской области, он скончался. «Фигурант этой истории ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за деяния, связанные с потреблением дурманящих веществ и появлением в общественных местах в состоянии опьянения. В связи с этим пагубным пристрастием он состоит на соответствующем учете. При этом ранее этот молодой человек привлекался и к уголовной ответственности за грабеж», — сказал Горелых. Также, по данным полковника, 20-летний парень нигде не работает. Следователи организовали проверку по факту происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...