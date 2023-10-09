В Перми открывается первый клуб документального кино

10 октября 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Киноклуб откроется 12 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первый клуб документального кино в Перми открывает режиссер Ольга Аверкиева. Старт проекта она приурочила к своему дню рождения. «Открываю киноклуб в свой день рождения! В Перми нет регулярного киноклуба документального кино. „Беда“, — подумала я и решила открыть его в свое 33-летие», — написала Аверкиева в соцсетях. Первое собрание клуба состоится 12 октября в пространстве «Дом». В этот день пермякам впервые продемонстрируют ленту Андрея Ананина «Земля больших возможностей». Это документальная комедия об американском фермере, нашедшем свое призвание в России, которую режиссер снимал восемь лет. Вход на показ бесплатный.

Первый клуб документального кино в Перми открывает режиссер Ольга Аверкиева. Старт проекта она приурочила к своему дню рождения. «Открываю киноклуб в свой день рождения! В Перми нет регулярного киноклуба документального кино. „Беда“, — подумала я и решила открыть его в свое 33-летие», — написала Аверкиева в соцсетях. Первое собрание клуба состоится 12 октября в пространстве «Дом». В этот день пермякам впервые продемонстрируют ленту Андрея Ананина «Земля больших возможностей». Это документальная комедия об американском фермере, нашедшем свое призвание в России, которую режиссер снимал восемь лет. Вход на показ бесплатный.