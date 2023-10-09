09 октября 2023

В Перми открывается первый клуб документального кино

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Кинофестиваль Одна шестая в ККТ Космос. Екатеринбург, кинотеатр, ккт космос, кинозал, кинофестиваль одна шестая
Киноклуб откроется 12 октября Фото:

Первый клуб документального кино в Перми открывает режиссер Ольга Аверкиева. Старт проекта она приурочила к своему дню рождения.

«Открываю киноклуб в свой день рождения! В Перми нет регулярного киноклуба документального кино. „Беда“, — подумала я и решила открыть его в свое 33-летие», — написала Аверкиева в соцсетях.

Первое собрание клуба состоится 12 октября в пространстве «Дом». В этот день пермякам впервые продемонстрируют ленту Андрея Ананина «Земля больших возможностей». Это документальная комедия об американском фермере, нашедшем свое призвание в России, которую режиссер снимал восемь лет. Вход на показ бесплатный.

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Первый клуб документального кино в Перми открывает режиссер Ольга Аверкиева. Старт проекта она приурочила к своему дню рождения. «Открываю киноклуб в свой день рождения! В Перми нет регулярного киноклуба документального кино. „Беда“, — подумала я и решила открыть его в свое 33-летие», — написала Аверкиева в соцсетях. Первое собрание клуба состоится 12 октября в пространстве «Дом». В этот день пермякам впервые продемонстрируют ленту Андрея Ананина «Земля больших возможностей». Это документальная комедия об американском фермере, нашедшем свое призвание в России, которую режиссер снимал восемь лет. Вход на показ бесплатный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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