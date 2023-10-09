В Перми открывается первый клуб документального кино

Киноклуб откроется 12 октября
Первый клуб документального кино в Перми открывает режиссер Ольга Аверкиева. Старт проекта она приурочила к своему дню рождения.
«Открываю киноклуб в свой день рождения! В Перми нет регулярного киноклуба документального кино. „Беда“, — подумала я и решила открыть его в свое 33-летие», — написала Аверкиева в соцсетях.
Первое собрание клуба состоится 12 октября в пространстве «Дом». В этот день пермякам впервые продемонстрируют ленту Андрея Ананина «Земля больших возможностей». Это документальная комедия об американском фермере, нашедшем свое призвание в России, которую режиссер снимал восемь лет. Вход на показ бесплатный.
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