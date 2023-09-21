Счетная палата ХМАО нашла нарушения в выплате подъемных директору технопарка

Руководитель технопарка Скрыганов выплатил самому себе подъемные Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Директора «Технопарка высоких технологий» ХМАО, известного скандалами с наноморсом и стельками с подогревом, Дениса Скрыганова поймали на выплате подъемных самому себе и землячке из Мурманска Виктории Тимоновой, которая возглавляет в учреждении управление перспективного планирования. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа.

«Руководитель технопарка Скрыганов год назад приехал в Югру из Мурманска. Для обустройства на новой территории он, вступив в должность, перевел себе двойной оклад — 160 тысяч рублей — и не задекларировал эти средства. Счетная палата посчитала это нецелевой тратой средств. Скрыганов также помог трудоустроиться в технопарк своей землячке Тимоновой и тоже выплатил ей подъемные. Но эти выплаты незаконные, и мурманчанам придется их вернуть», — сообщает инсайдер.

Скрыганов подтвердил проведение проверки Счетной палатой. Однако уточнил, что такие выплаты предусмотрены региональным законодательством. Он получил порядка 160 тысяч рублей подъемных, но первоначально не указал их в декларации. «Я подал уточненную декларацию и эти сведения отразил. Тимоновой также были произведены выплаты, они законны. Она не чиновник и трудоустроена меньше года назад», — уточнил Скрыганов.

В распоряжении редакции имеется документ, подтверждающий наличие нарушений. В департамент промышленности направлен запрос о правомерности выплат. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о массовых увольнениях в технопарке. Из учреждения уволилось более 20% сотрудников.