21 сентября 2023

Директора скандального учреждения ХМАО уличили в выплате подъемных самому себе. Инсайд

Счетная палата ХМАО нашла нарушения в выплате подъемных директору технопарка
© Служба новостей «URA.RU»
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Руководитель технопарка Скрыганов выплатил самому себе подъемные Фото:

Директора «Технопарка высоких технологий» ХМАО, известного скандалами с наноморсом и стельками с подогревом, Дениса Скрыганова поймали на выплате подъемных самому себе и землячке из Мурманска Виктории Тимоновой, которая возглавляет в учреждении управление перспективного планирования. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа.

«Руководитель технопарка Скрыганов год назад приехал в Югру из Мурманска. Для обустройства на новой территории он, вступив в должность, перевел себе двойной оклад — 160 тысяч рублей — и не задекларировал эти средства. Счетная палата посчитала это нецелевой тратой средств. Скрыганов также помог трудоустроиться в технопарк своей землячке Тимоновой и тоже выплатил ей подъемные. Но эти выплаты незаконные, и мурманчанам придется их вернуть», — сообщает инсайдер.

Скрыганов подтвердил проведение проверки Счетной палатой. Однако уточнил, что такие выплаты предусмотрены региональным законодательством. Он получил порядка 160 тысяч рублей подъемных, но первоначально не указал их в декларации. «Я подал уточненную декларацию и эти сведения отразил. Тимоновой также были произведены выплаты, они законны. Она не чиновник и трудоустроена меньше года назад», — уточнил Скрыганов.

В распоряжении редакции имеется документ, подтверждающий наличие нарушений. В департамент промышленности направлен запрос о правомерности выплат. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о массовых увольнениях в технопарке. Из учреждения уволилось более 20% сотрудников.

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Директора «Технопарка высоких технологий» ХМАО, известного скандалами с наноморсом и стельками с подогревом, Дениса Скрыганова поймали на выплате подъемных самому себе и землячке из Мурманска Виктории Тимоновой, которая возглавляет в учреждении управление перспективного планирования. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «Руководитель технопарка Скрыганов год назад приехал в Югру из Мурманска. Для обустройства на новой территории он, вступив в должность, перевел себе двойной оклад — 160 тысяч рублей — и не задекларировал эти средства. Счетная палата посчитала это нецелевой тратой средств. Скрыганов также помог трудоустроиться в технопарк своей землячке Тимоновой и тоже выплатил ей подъемные. Но эти выплаты незаконные, и мурманчанам придется их вернуть», — сообщает инсайдер. Скрыганов подтвердил проведение проверки Счетной палатой. Однако уточнил, что такие выплаты предусмотрены региональным законодательством. Он получил порядка 160 тысяч рублей подъемных, но первоначально не указал их в декларации. «Я подал уточненную декларацию и эти сведения отразил. Тимоновой также были произведены выплаты, они законны. Она не чиновник и трудоустроена меньше года назад», — уточнил Скрыганов. В распоряжении редакции имеется документ, подтверждающий наличие нарушений. В департамент промышленности направлен запрос о правомерности выплат. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о массовых увольнениях в технопарке. Из учреждения уволилось более 20% сотрудников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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