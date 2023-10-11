В Пермском крае за последние годы без вести пропали 62 человека

12 октября 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Данные опубликовал поисковый отряд имени Ирины Бухановой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На территории Пермского края за последние 13 лет без вести пропали более 60 человек. Всех их до сих пор разыскивают. Информацию об этом опубликовали в сообществе «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» в соцсети «ВКонтакте». В сообществе размещено 62 ориентировки о пропавших людях, которых так и не удалось найти. Не все они были жителями Перми или края. «С сентября 2020 года в регионе ищут жительницу Краснодара Наталью Дудину, которая в момент исчезновения могла находиться в Перми», — говорится в опубликованной информации. В списке тех, кого не удалось найти есть двое несовершеннолетних: 15-летняя Кристина Бушуева и 7-летняя Катя Четина, которая пропала в районе скального массива «Камень Ермак». Там она отдыхала вместе с родителями и друзьями семьи. На ее поиски неоднократно выходило большое количество людей, но ребенка так и не нашли. Родители Кати до сих пор не верят в гибель их дочери и считают, что девочку похитили.

На территории Пермского края за последние 13 лет без вести пропали более 60 человек. Всех их до сих пор разыскивают. Информацию об этом опубликовали в сообществе «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» в соцсети «ВКонтакте». В сообществе размещено 62 ориентировки о пропавших людях, которых так и не удалось найти. Не все они были жителями Перми или края. «С сентября 2020 года в регионе ищут жительницу Краснодара Наталью Дудину, которая в момент исчезновения могла находиться в Перми», — говорится в опубликованной информации. В списке тех, кого не удалось найти есть двое несовершеннолетних: 15-летняя Кристина Бушуева и 7-летняя Катя Четина, которая пропала в районе скального массива «Камень Ермак». Там она отдыхала вместе с родителями и друзьями семьи. На ее поиски неоднократно выходило большое количество людей, но ребенка так и не нашли. Родители Кати до сих пор не верят в гибель их дочери и считают, что девочку похитили.