11 октября 2023

В Пермском крае за последние годы без вести пропали 62 человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Данные опубликовал поисковый отряд имени Ирины Бухановой Фото:

На территории Пермского края за последние 13 лет без вести пропали более 60 человек. Всех их до сих пор разыскивают. Информацию об этом опубликовали в сообществе «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» в соцсети «ВКонтакте».

В сообществе размещено 62 ориентировки о пропавших людях, которых так и не удалось найти. Не все они были жителями Перми или края. «С сентября 2020 года в регионе ищут жительницу Краснодара Наталью Дудину, которая в момент исчезновения могла находиться в Перми», — говорится в опубликованной информации.

В списке тех, кого не удалось найти есть двое несовершеннолетних: 15-летняя Кристина Бушуева и 7-летняя Катя Четина, которая пропала в районе скального массива «Камень Ермак». Там она отдыхала вместе с родителями и друзьями семьи. На ее поиски неоднократно выходило большое количество людей, но ребенка так и не нашли. Родители Кати до сих пор не верят в гибель их дочери и считают, что девочку похитили.

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На территории Пермского края за последние 13 лет без вести пропали более 60 человек. Всех их до сих пор разыскивают. Информацию об этом опубликовали в сообществе «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» в соцсети «ВКонтакте». В сообществе размещено 62 ориентировки о пропавших людях, которых так и не удалось найти. Не все они были жителями Перми или края. «С сентября 2020 года в регионе ищут жительницу Краснодара Наталью Дудину, которая в момент исчезновения могла находиться в Перми», — говорится в опубликованной информации. В списке тех, кого не удалось найти есть двое несовершеннолетних: 15-летняя Кристина Бушуева и 7-летняя Катя Четина, которая пропала в районе скального массива «Камень Ермак». Там она отдыхала вместе с родителями и друзьями семьи. На ее поиски неоднократно выходило большое количество людей, но ребенка так и не нашли. Родители Кати до сих пор не верят в гибель их дочери и считают, что девочку похитили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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