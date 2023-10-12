Челябинца задержали за продажу места в очереди на проезд границы РФ

13 октября 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Мужчина продал место в электронной очереди на проезд через госграницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Троицке (Челябинская область) транспортные полицейские задержали местного жителя, который продавал места в электронной очереди на проезд через госграницу. Как сообщил URA.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу (УТ МВД России по УрФО), свою бронь он продал за пять тысяч рублей. «Предприимчивый гражданин забронировал через свою электронную почту место в системе электронного резервирования. После чего дату и время проезда через пункт пропуска он продал за пять тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной полиции. Там отметили, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины по статье 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»). Мужчине может грозить штраф, обязательные работы, либо арест на срок до полугода. В начале сентября на границе региона с Казахстаном стали образовываться огромные пробки. Одной из причин заторов назвали продажу билетов в электронной очереди третьими лицами.

В Троицке (Челябинская область) транспортные полицейские задержали местного жителя, который продавал места в электронной очереди на проезд через госграницу. Как сообщил URA.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу (УТ МВД России по УрФО), свою бронь он продал за пять тысяч рублей. «Предприимчивый гражданин забронировал через свою электронную почту место в системе электронного резервирования. После чего дату и время проезда через пункт пропуска он продал за пять тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной полиции. Там отметили, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины по статье 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»). Мужчине может грозить штраф, обязательные работы, либо арест на срок до полугода. В начале сентября на границе региона с Казахстаном стали образовываться огромные пробки. Одной из причин заторов назвали продажу билетов в электронной очереди третьими лицами.