12 октября 2023

Челябинка получила 1,2 млн рублей пособий и маткапитала, солгав о рождении детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уголовный кодекс и наручники. Челябинск, уголовное дело, силовики, тюрьма, наказание, обвинение, преступление, правосудие, уголовный кодекс, суд, наручники, задержание
Суд признал женщину виновной в мошенничестве при получении выплат Фото:

Жительница Челябинска получила выплаты и маткапитал на 1,2 млн рублей, солгав о рождении двух детей. Об этом URA.RU сообщили 13 октября в пресс-службе прокуратуры региона.

«В период с 2020 по 2022 год 48-летняя жительница Челябинска предоставила в соцзащиту ложные сведения о рождении двух детей и незаконно получала ежемесячные выплаты и пособия: свыше 490 тысяч рублей. Также она получила маткапитал в размере 616 617 рублей. Средства женщина обналичила с использованием схемы купли-продажи квартиры», — пояснили в пресс-службе.

Ленинский райсуд вынес женщине приговор по уголовному делу по части 1, части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Челябинка признала вину полностью. Ей назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Челябинска получила выплаты и маткапитал на 1,2 млн рублей, солгав о рождении двух детей. Об этом URA.RU сообщили 13 октября в пресс-службе прокуратуры региона. «В период с 2020 по 2022 год 48-летняя жительница Челябинска предоставила в соцзащиту ложные сведения о рождении двух детей и незаконно получала ежемесячные выплаты и пособия: свыше 490 тысяч рублей. Также она получила маткапитал в размере 616 617 рублей. Средства женщина обналичила с использованием схемы купли-продажи квартиры», — пояснили в пресс-службе. Ленинский райсуд вынес женщине приговор по уголовному делу по части 1, части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Челябинка признала вину полностью. Ей назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...