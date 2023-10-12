Челябинка получила 1,2 млн рублей пособий и маткапитала, солгав о рождении детей

Жительница Челябинска получила выплаты и маткапитал на 1,2 млн рублей, солгав о рождении двух детей. Об этом URA.RU сообщили 13 октября в пресс-службе прокуратуры региона.
«В период с 2020 по 2022 год 48-летняя жительница Челябинска предоставила в соцзащиту ложные сведения о рождении двух детей и незаконно получала ежемесячные выплаты и пособия: свыше 490 тысяч рублей. Также она получила маткапитал в размере 616 617 рублей. Средства женщина обналичила с использованием схемы купли-продажи квартиры», — пояснили в пресс-службе.
Ленинский райсуд вынес женщине приговор по уголовному делу по части 1, части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Челябинка признала вину полностью. Ей назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.