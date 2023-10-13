После столкновения с автомобилем школьница попала в больницу Фото: Илья Московец © URA.RU

В Озерске Челябинской области 14-летняя школьница на велосипеде не спешилась при пересечении дороги по пешеходному переходу и попала под колеса автомобиля «Мазда». Об этом URA.RU сообщили 13 октября в пресс-службе управления МВД России по городу.

«В Озерске 12 октября произошло ДТП. 14-летняя школьница на велосипеде, не спешившись, пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу около дома №46 по проспекту Победы и попала под колеса автомобиля „Мазда“», — уточнили в пресс-службе.

В результате происшествия девочка получила травмы и была госпитализирована в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливает все обстоятельства.