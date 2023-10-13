В Озерске 14-летняя велосипедистка попала под колеса иномарки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП с участием велосипедиста у дома № 60 на улице Свердлова. Екатеринбург, проезжая часть, автомобиль, дтп, авария, проишествие, екатеринбург , велосипед, велосипед под колесами
После столкновения с автомобилем школьница попала в больницу Фото:

В Озерске Челябинской области 14-летняя школьница на велосипеде не спешилась при пересечении дороги по пешеходному переходу и попала под колеса автомобиля «Мазда». Об этом URA.RU сообщили 13 октября в пресс-службе управления МВД России по городу.

«В Озерске 12 октября произошло ДТП. 14-летняя школьница на велосипеде, не спешившись, пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу около дома №46 по проспекту Победы и попала под колеса автомобиля „Мазда“», — уточнили в пресс-службе.

В результате происшествия девочка получила травмы и была госпитализирована в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливает все обстоятельства.

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе
ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Озерске Челябинской области 14-летняя школьница на велосипеде не спешилась при пересечении дороги по пешеходному переходу и попала под колеса автомобиля «Мазда». Об этом URA.RU сообщили 13 октября в пресс-службе управления МВД России по городу. «В Озерске 12 октября произошло ДТП. 14-летняя школьница на велосипеде, не спешившись, пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу около дома №46 по проспекту Победы и попала под колеса автомобиля „Мазда“», — уточнили в пресс-службе. В результате происшествия девочка получила травмы и была госпитализирована в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливает все обстоятельства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...