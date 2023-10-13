Спецшколе Екатеринбурга, где насиловали мальчиков, грозит новый секс-скандал

13 октября 2023 в 21:10 Размер текста - 17 +

Пострадавшему мальчику 12 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга Скандальная спецшкола №124 может оказаться в эпицентре очередного скандала. Еще одним пострадавшим от насилия в учреждении стал 12-летний мальчик — его принуждали к гомосексуальному оральному сексу. «Заявление в Чкаловский СК написал один из сотрудников школы, который стал свидетелем разговора между детьми. Те говорили о случившемся насилии. С их слов, пострадавшему мальчику 12 лет. Сейчас информацию проверяют следователи», — сообщил источник Е1. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального управления Следственного комитета. В ведомстве пока воздержались от ответа. В спецшколе №124 содержат мальчиков до 14 лет, которые совершили различные преступления. Большинство находятся там из-за совершенных краж и автоугонов. Закрытое учреждение попало в инфополе, когда один из учеников сбежал и рассказал о сексуальном насилии с подачи пожилого педагога. Все новости об этом — в сюжете URA.RU.

Скандальная спецшкола №124 может оказаться в эпицентре очередного скандала. Еще одним пострадавшим от насилия в учреждении стал 12-летний мальчик — его принуждали к гомосексуальному оральному сексу. «Заявление в Чкаловский СК написал один из сотрудников школы, который стал свидетелем разговора между детьми. Те говорили о случившемся насилии. С их слов, пострадавшему мальчику 12 лет. Сейчас информацию проверяют следователи», — сообщил источник Е1. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального управления Следственного комитета. В ведомстве пока воздержались от ответа. В спецшколе №124 содержат мальчиков до 14 лет, которые совершили различные преступления. Большинство находятся там из-за совершенных краж и автоугонов. Закрытое учреждение попало в инфополе, когда один из учеников сбежал и рассказал о сексуальном насилии с подачи пожилого педагога. Все новости об этом — в сюжете URA.RU.