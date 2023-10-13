Спецшколе Екатеринбурга, где насиловали мальчиков, грозит новый секс-скандал

Скандальная спецшкола №124 может оказаться в эпицентре очередного скандала. Еще одним пострадавшим от насилия в учреждении стал 12-летний мальчик — его принуждали к гомосексуальному оральному сексу.
«Заявление в Чкаловский СК написал один из сотрудников школы, который стал свидетелем разговора между детьми. Те говорили о случившемся насилии. С их слов, пострадавшему мальчику 12 лет. Сейчас информацию проверяют следователи», — сообщил источник Е1.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального управления Следственного комитета. В ведомстве пока воздержались от ответа.
В спецшколе №124 содержат мальчиков до 14 лет, которые совершили различные преступления. Большинство находятся там из-за совершенных краж и автоугонов. Закрытое учреждение попало в инфополе, когда один из учеников сбежал и рассказал о сексуальном насилии с подачи пожилого педагога. Все новости об этом — в сюжете URA.RU.
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