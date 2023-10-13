Трамвай №2 соединит два отдаленных района Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске запускают новый трамвайный маршрут, который соединит между собой два отдаленных района. Об этом сообщили в telegram-канале пресс-службы министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

«С 16 октября запускается новый маршрут трамвая №2 „ЧЭМК — Областная больница“. Он будет следовать по улицам: Горького, проспект Победы, Кирова, Труда, Свердловский проспект, Блюхера», — уточнили в telegram-канале ведомства.

В ведомстве добавили, что трамвай будет ходить каждые 10-20 минут ежедневно. При этом первый рейс от ЧЭМК стартует в 6:57 в будни и в 7:11 в выходные, а от областной больницы — в 6:16 будни и в 6:34 в выходные. Последний рейс от ЧЭМК отправляется в 21:47 каждый день, от областной больницы — в 21:48 будни и в 21:10 в выходные.

Ранее стало известно, что в субботу и воскресенье в Челябинске будут изменены маршруты сразу пяти трамваев. Речь идет о маршрутах №3, № 7, № 16, № 20 и № 22. Об этом сообщили URA.RU в мэрии 13 октября.