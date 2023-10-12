12 октября 2023

В Челябинске изменят движение пяти трамваев

© Служба новостей «URA.RU»
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Октябрь в городе. Челябинск, рельсы, трамвайные пути, улица цвиллинга, благоустройство, трамвай, ремонт путей, новые рельсы
Трамваи поедут по другому маршруту из-за замены рельсов на центральной улице города Фото:

В субботу и воскресенье в Челябинске будут изменены маршруты сразу пяти трамваев. Речь идет о маршрутах №3, № 7, № 16, № 20 и № 22, сообщили URA.RU в мэрии 13 октября.

«С 23:00 13 октября до 05:00 16 октября закрывается движение трамваев по улице Цвиллинга от улицы Карла Маркса до улицы Труда. Движение будет закрыто в связи с производством работ по замене трамвайных путей», — сообщили в пресс-службе.

Трамваи будут двигаться по измененному маршруту. Они пойдут: № 3 ЧМК — Российская — К. Маркса — Автовокзал, № 7 ЧГРЭС — К. Маркса — Автовокзал, № 16 Чичерина — Российская — К. Маркса — Автовокзал, № 20 ЧМК — Российская — Трамвайное депо №1, № 22 Чичерина — Российская — ЧТЗ.

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В субботу и воскресенье в Челябинске будут изменены маршруты сразу пяти трамваев. Речь идет о маршрутах №3, № 7, № 16, № 20 и № 22, сообщили URA.RU в мэрии 13 октября. «С 23:00 13 октября до 05:00 16 октября закрывается движение трамваев по улице Цвиллинга от улицы Карла Маркса до улицы Труда. Движение будет закрыто в связи с производством работ по замене трамвайных путей», — сообщили в пресс-службе. Трамваи будут двигаться по измененному маршруту. Они пойдут: № 3 ЧМК — Российская — К. Маркса — Автовокзал, № 7 ЧГРЭС — К. Маркса — Автовокзал, № 16 Чичерина — Российская — К. Маркса — Автовокзал, № 20 ЧМК — Российская — Трамвайное депо №1, № 22 Чичерина — Российская — ЧТЗ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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