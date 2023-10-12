В Челябинске изменят движение пяти трамваев

13 октября 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Трамваи поедут по другому маршруту из-за замены рельсов на центральной улице города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В субботу и воскресенье в Челябинске будут изменены маршруты сразу пяти трамваев. Речь идет о маршрутах №3, № 7, № 16, № 20 и № 22, сообщили URA.RU в мэрии 13 октября. «С 23:00 13 октября до 05:00 16 октября закрывается движение трамваев по улице Цвиллинга от улицы Карла Маркса до улицы Труда. Движение будет закрыто в связи с производством работ по замене трамвайных путей», — сообщили в пресс-службе. Трамваи будут двигаться по измененному маршруту. Они пойдут: № 3 ЧМК — Российская — К. Маркса — Автовокзал, № 7 ЧГРЭС — К. Маркса — Автовокзал, № 16 Чичерина — Российская — К. Маркса — Автовокзал, № 20 ЧМК — Российская — Трамвайное депо №1, № 22 Чичерина — Российская — ЧТЗ.

В субботу и воскресенье в Челябинске будут изменены маршруты сразу пяти трамваев. Речь идет о маршрутах №3, № 7, № 16, № 20 и № 22, сообщили URA.RU в мэрии 13 октября. «С 23:00 13 октября до 05:00 16 октября закрывается движение трамваев по улице Цвиллинга от улицы Карла Маркса до улицы Труда. Движение будет закрыто в связи с производством работ по замене трамвайных путей», — сообщили в пресс-службе. Трамваи будут двигаться по измененному маршруту. Они пойдут: № 3 ЧМК — Российская — К. Маркса — Автовокзал, № 7 ЧГРЭС — К. Маркса — Автовокзал, № 16 Чичерина — Российская — К. Маркса — Автовокзал, № 20 ЧМК — Российская — Трамвайное депо №1, № 22 Чичерина — Российская — ЧТЗ.