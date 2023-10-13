Жители Березовского городского округа подготовили для передачи в зону СВО два УАЗа и необходимые для бойцов вещи и оборудование. Об этом рассказал глава Березовского ГО Евгений Писцов.
«Очередные два УАЗа готовы к передаче за „ленточку“. Заявки от наших бойцов будут доставлены в двенадцать различных дислокаций на линию боевого соприкосновения. Спасибо всем, кто помогал в подготовке рейса», — сообщил Писцов в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало о доставке груза для бойцов в зону специальной военной операции от екатеринбургской компании «Сима-ленд». Военнослужащим передали обмундирование, средства личной гигиены, а также самые необходимые вещи.
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