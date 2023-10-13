Свердловчане направили на СВО два автомобиля и необходимый для бойцов груз. Видео

Жители Березовского подготовили к отправке в зону СВО два УАЗа

14 октября 2023 в 05:04 Размер текста - 17 +

На СВО отправятся два УАЗа и много груза для бойцов (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Нагорный Карабах прекращает существование Жители Березовского городского округа подготовили для передачи в зону СВО два УАЗа и необходимые для бойцов вещи и оборудование. Об этом рассказал глава Березовского ГО Евгений Писцов. «Очередные два УАЗа готовы к передаче за „ленточку“. Заявки от наших бойцов будут доставлены в двенадцать различных дислокаций на линию боевого соприкосновения. Спасибо всем, кто помогал в подготовке рейса», — сообщил Писцов в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало о доставке груза для бойцов в зону специальной военной операции от екатеринбургской компании «Сима-ленд». Военнослужащим передали обмундирование, средства личной гигиены, а также самые необходимые вещи.

Жители Березовского городского округа подготовили для передачи в зону СВО два УАЗа и необходимые для бойцов вещи и оборудование. Об этом рассказал глава Березовского ГО Евгений Писцов. «Очередные два УАЗа готовы к передаче за „ленточку“. Заявки от наших бойцов будут доставлены в двенадцать различных дислокаций на линию боевого соприкосновения. Спасибо всем, кто помогал в подготовке рейса», — сообщил Писцов в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало о доставке груза для бойцов в зону специальной военной операции от екатеринбургской компании «Сима-ленд». Военнослужащим передали обмундирование, средства личной гигиены, а также самые необходимые вещи.