13 октября 2023

Свердловчане направили на СВО два автомобиля и необходимый для бойцов груз. Видео

Жители Березовского подготовили к отправке в зону СВО два УАЗа
© Служба новостей «URA.RU»
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Передача машин УАЗ в зону СВО. Курган, гуманитарная помощь, гуманитарка, машина уаз, посылка в зону сво
На СВО отправятся два УАЗа и много груза для бойцов (фото из архива) Фото:
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Жители Березовского городского округа подготовили для передачи в зону СВО два УАЗа и необходимые для бойцов вещи и оборудование. Об этом рассказал глава Березовского ГО Евгений Писцов.

«Очередные два УАЗа готовы к передаче за „ленточку“. Заявки от наших бойцов будут доставлены в двенадцать различных дислокаций на линию боевого соприкосновения. Спасибо всем, кто помогал в подготовке рейса», — сообщил Писцов в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало о доставке груза для бойцов в зону специальной военной операции от екатеринбургской компании «Сима-ленд». Военнослужащим передали обмундирование, средства личной гигиены, а также самые необходимые вещи.

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Жители Березовского городского округа подготовили для передачи в зону СВО два УАЗа и необходимые для бойцов вещи и оборудование. Об этом рассказал глава Березовского ГО Евгений Писцов. «Очередные два УАЗа готовы к передаче за „ленточку“. Заявки от наших бойцов будут доставлены в двенадцать различных дислокаций на линию боевого соприкосновения. Спасибо всем, кто помогал в подготовке рейса», — сообщил Писцов в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало о доставке груза для бойцов в зону специальной военной операции от екатеринбургской компании «Сима-ленд». Военнослужащим передали обмундирование, средства личной гигиены, а также самые необходимые вещи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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