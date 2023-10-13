13 октября 2023

Бастрыкин взял на контроль дело об избиении юной пермячки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Бастрыкин поручил провести проверку по факту избиения школьницы в Перми Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении школьницы в Перми. Информация об этом опубликована в telegram-канале ведомства.

«В Перми одна школьница избила другую. Все произошло в подъезде жилого дома, третья девушка снимала процесс избиения на видео. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Пермскому краю Дмитрию Головкину сделать доклад о ходе проверки по данному факту», — говорится в сообщении.

Ранее соцсетях в Перми появилась видеозапись, на которой видно, как школьница села на свою подругу сверху и начала избивать ее в подъезде дома. Все действия сопровождаются матом. В процессе избиения девушка спрашивает у подруги, почему та не вернула ей вещи. В какой-то момент школьница, которую избивают, начинает плакать, а девушка, снимающая видео, просит остановить драку. В полиции сообщили, что проводят проверку по данному видео.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении школьницы в Перми. Информация об этом опубликована в telegram-канале ведомства. «В Перми одна школьница избила другую. Все произошло в подъезде жилого дома, третья девушка снимала процесс избиения на видео. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Пермскому краю Дмитрию Головкину сделать доклад о ходе проверки по данному факту», — говорится в сообщении. Ранее соцсетях в Перми появилась видеозапись, на которой видно, как школьница села на свою подругу сверху и начала избивать ее в подъезде дома. Все действия сопровождаются матом. В процессе избиения девушка спрашивает у подруги, почему та не вернула ей вещи. В какой-то момент школьница, которую избивают, начинает плакать, а девушка, снимающая видео, просит остановить драку. В полиции сообщили, что проводят проверку по данному видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...