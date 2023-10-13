Бастрыкин взял на контроль дело об избиении юной пермячки

14 октября 2023 в 10:25 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил провести проверку по факту избиения школьницы в Перми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении школьницы в Перми. Информация об этом опубликована в telegram-канале ведомства. «В Перми одна школьница избила другую. Все произошло в подъезде жилого дома, третья девушка снимала процесс избиения на видео. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Пермскому краю Дмитрию Головкину сделать доклад о ходе проверки по данному факту», — говорится в сообщении. Ранее соцсетях в Перми появилась видеозапись, на которой видно, как школьница села на свою подругу сверху и начала избивать ее в подъезде дома. Все действия сопровождаются матом. В процессе избиения девушка спрашивает у подруги, почему та не вернула ей вещи. В какой-то момент школьница, которую избивают, начинает плакать, а девушка, снимающая видео, просит остановить драку. В полиции сообщили, что проводят проверку по данному видео.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении школьницы в Перми. Информация об этом опубликована в telegram-канале ведомства. «В Перми одна школьница избила другую. Все произошло в подъезде жилого дома, третья девушка снимала процесс избиения на видео. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Пермскому краю Дмитрию Головкину сделать доклад о ходе проверки по данному факту», — говорится в сообщении. Ранее соцсетях в Перми появилась видеозапись, на которой видно, как школьница села на свою подругу сверху и начала избивать ее в подъезде дома. Все действия сопровождаются матом. В процессе избиения девушка спрашивает у подруги, почему та не вернула ей вещи. В какой-то момент школьница, которую избивают, начинает плакать, а девушка, снимающая видео, просит остановить драку. В полиции сообщили, что проводят проверку по данному видео.