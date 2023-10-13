13 октября 2023

В Челябинской области возбуждены уголовные дела из-за пьяной ссоры супругов

© Служба новостей «URA.RU»
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Муж жене сломал ребро, она напала на спящего супруга с ножом Фото:

В Еткульском районе Челябинской области пьяная ссора между супругами закончилась тяжкими телесными повреждениями. Возбуждены сразу два уголовных дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Местный житель, 1971 года рождения, во время распития алкоголя избил свою жену. В свою очередь, супруга находящаяся также в алкогольном опьянении, нанесла ножевое ранение спящему мужу. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК РФ) возбуждены сразу два уголовных дела», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе областной полиции уточнили, что раненый мужчина смог выбраться на лестничную клетку и обратиться за помощью к соседке, которая вызвала скорую помощь. Медики по прибытии сразу отправили сигнал полиции. В данный момент правоохранительные органы избирают меру пресечения.

Как уточнил источник URA.RU в правоохранительных органах, пьяный муж во время ссоры избил женщину до сломанных ребер, одно из которых проткнуло легкое. После этого он пошел спать, а она вооружилась ножом и напала на мужчину.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сатке 42-летний мужчина, будучи пьяным, забил до смерти своего 66-летнего отца-инвалида металлическим костылем. От полученных травм пенсионер скончался на месте. Суд приговорил его сына к девяти годам в колонии строгого режима.

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В Еткульском районе Челябинской области пьяная ссора между супругами закончилась тяжкими телесными повреждениями. Возбуждены сразу два уголовных дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Местный житель, 1971 года рождения, во время распития алкоголя избил свою жену. В свою очередь, супруга находящаяся также в алкогольном опьянении, нанесла ножевое ранение спящему мужу. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК РФ) возбуждены сразу два уголовных дела», — сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областной полиции уточнили, что раненый мужчина смог выбраться на лестничную клетку и обратиться за помощью к соседке, которая вызвала скорую помощь. Медики по прибытии сразу отправили сигнал полиции. В данный момент правоохранительные органы избирают меру пресечения. Как уточнил источник URA.RU в правоохранительных органах, пьяный муж во время ссоры избил женщину до сломанных ребер, одно из которых проткнуло легкое. После этого он пошел спать, а она вооружилась ножом и напала на мужчину. Ранее URA.RU сообщало, что в Сатке 42-летний мужчина, будучи пьяным, забил до смерти своего 66-летнего отца-инвалида металлическим костылем. От полученных травм пенсионер скончался на месте. Суд приговорил его сына к девяти годам в колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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