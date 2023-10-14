Пострадавшим понадобилась помощь медиков
В Челябинске водитель Renault Logan совершил наезд на трех пешеходов, переходивших дорогу. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.
«Наезд на трех пешеходов произошел 15 октября в 01:04 часов у дома 75 по улице Героев Танкограда. ДТП совершил пожилой мужчина (1955 года рождения) на автомобиле Renault Logan», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате наезда пострадали три пешехода. В сопровождении бригады скорой медицинской помощи их доставили в больницу.
Виновник ДТП не пострадала
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