14 октября 2023
13 октября 2023

Челябинец на Renault Logan сбил троих пешеходов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Реанимация. Скорая помощь. Челябинск, реанимобиль, реанимация, скорая помошь
Пострадавшим понадобилась помощь медиков Фото:

В Челябинске водитель Renault Logan совершил наезд на трех пешеходов, переходивших дорогу. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.

«Наезд на трех пешеходов произошел 15 октября в 01:04 часов у дома 75 по улице Героев Танкограда. ДТП совершил пожилой мужчина (1955 года рождения) на автомобиле Renault Logan», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате наезда пострадали три пешехода. В сопровождении бригады скорой медицинской помощи их доставили в больницу.

Виновник ДТП не пострадала
Виновник ДТП не пострадала
Фото:

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В Челябинске водитель Renault Logan совершил наезд на трех пешеходов, переходивших дорогу. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП. «Наезд на трех пешеходов произошел 15 октября в 01:04 часов у дома 75 по улице Героев Танкограда. ДТП совершил пожилой мужчина (1955 года рождения) на автомобиле Renault Logan», — сообщили в пресс-службе ведомства. В результате наезда пострадали три пешехода. В сопровождении бригады скорой медицинской помощи их доставили в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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