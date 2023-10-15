15 октября 2023
14 октября 2023

Челябинец выиграл в лотерею два миллиона рублей

Житель Миасса потратил 100 рублей и выиграл 2 миллиона
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-подход в уральском отделении ЦБ РФ. Екатеринбург , купюра, денежные знаки, сто рублей, рубли
Билет обошелся счастливчику в 100 рублей Фото:

Житель Миасса выиграл два миллиона рублей в лотерею. Об этом 16 октября сообщили URA.RU в пресс-службе отделения Почты России.

«Удачу жителю региона и выигрыш 2 млн рублей принесла октябрьская лотерея. Билет обошелся счастливчику в 100 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Сотрудники почты отметили, молодой человек пришел в отделение получить почтовые услуги, а заодно и купил билет. В результате розыгрыша он оказался счастливчиком.

Ранее в Миассе местная жительница выиграла в лотерее пять миллионов рублей. Выигрышный билет она подарила сыну, после чего он на эти деньги купил жилье.

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Житель Миасса выиграл два миллиона рублей в лотерею. Об этом 16 октября сообщили URA.RU в пресс-службе отделения Почты России. «Удачу жителю региона и выигрыш 2 млн рублей принесла октябрьская лотерея. Билет обошелся счастливчику в 100 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Сотрудники почты отметили, молодой человек пришел в отделение получить почтовые услуги, а заодно и купил билет. В результате розыгрыша он оказался счастливчиком. Ранее в Миассе местная жительница выиграла в лотерее пять миллионов рублей. Выигрышный билет она подарила сыну, после чего он на эти деньги купил жилье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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