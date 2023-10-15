Челябинец выиграл в лотерею два миллиона рублей

Житель Миасса потратил 100 рублей и выиграл 2 миллиона

16 октября 2023 в 09:53 Размер текста - 17 +

Билет обошелся счастливчику в 100 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Миасса выиграл два миллиона рублей в лотерею. Об этом 16 октября сообщили URA.RU в пресс-службе отделения Почты России. «Удачу жителю региона и выигрыш 2 млн рублей принесла октябрьская лотерея. Билет обошелся счастливчику в 100 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Сотрудники почты отметили, молодой человек пришел в отделение получить почтовые услуги, а заодно и купил билет. В результате розыгрыша он оказался счастливчиком. Ранее в Миассе местная жительница выиграла в лотерее пять миллионов рублей. Выигрышный билет она подарила сыну, после чего он на эти деньги купил жилье.

Житель Миасса выиграл два миллиона рублей в лотерею. Об этом 16 октября сообщили URA.RU в пресс-службе отделения Почты России. «Удачу жителю региона и выигрыш 2 млн рублей принесла октябрьская лотерея. Билет обошелся счастливчику в 100 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Сотрудники почты отметили, молодой человек пришел в отделение получить почтовые услуги, а заодно и купил билет. В результате розыгрыша он оказался счастливчиком. Ранее в Миассе местная жительница выиграла в лотерее пять миллионов рублей. Выигрышный билет она подарила сыну, после чего он на эти деньги купил жилье.