Челябинец выиграл в лотерею два миллиона рублей

Билет обошелся счастливчику в 100 рублей
Житель Миасса выиграл два миллиона рублей в лотерею. Об этом 16 октября сообщили URA.RU в пресс-службе отделения Почты России.
«Удачу жителю региона и выигрыш 2 млн рублей принесла октябрьская лотерея. Билет обошелся счастливчику в 100 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Сотрудники почты отметили, молодой человек пришел в отделение получить почтовые услуги, а заодно и купил билет. В результате розыгрыша он оказался счастливчиком.
Ранее в Миассе местная жительница выиграла в лотерее пять миллионов рублей. Выигрышный билет она подарила сыну, после чего он на эти деньги купил жилье.
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