Свердловчанину, который называл себя фюрером, продлили экспертизу

16 октября 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

Михаил Никитин находится в СИЗО с 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге 47-летнему Михаилу Никитину, который называл себя Фюрером, продлили психолого-психиатрическую экспертизу в стационаре. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального окружного военного суда. «Никитину продлили психолого-психиатрическую экспертизу», — пояснили в суде. 16 октября в 16:30 должно состояться очередное заседание по делу Никитина. В конце августа он уже отказывался от экспертизы. Активист связан с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ), который основал политик Алексей Навальный. Никитин называл себя фюрером и призывал к Майдану в Екатеринбурге. В СИЗО он находится с 2022 года. Мужчину задержали силовики УФСБ по Свердловской области, когда у них появилась информация, что он готовил «коктейли Молотова», чтобы поджечь один из военкоматов. Против Никитина возбудили дело по статье 205 УК РФ.

В Екатеринбурге 47-летнему Михаилу Никитину, который называл себя Фюрером, продлили психолого-психиатрическую экспертизу в стационаре. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального окружного военного суда. «Никитину продлили психолого-психиатрическую экспертизу», — пояснили в суде. 16 октября в 16:30 должно состояться очередное заседание по делу Никитина. В конце августа он уже отказывался от экспертизы. Активист связан с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ), который основал политик Алексей Навальный. Никитин называл себя фюрером и призывал к Майдану в Екатеринбурге. В СИЗО он находится с 2022 года. Мужчину задержали силовики УФСБ по Свердловской области, когда у них появилась информация, что он готовил «коктейли Молотова», чтобы поджечь один из военкоматов. Против Никитина возбудили дело по статье 205 УК РФ.