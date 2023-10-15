15 октября 2023

Свердловчанину, который называл себя фюрером, продлили экспертизу

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, арест, суд, наручники, заключение под стражу
Михаил Никитин находится в СИЗО с 2022 года Фото:

В Екатеринбурге 47-летнему Михаилу Никитину, который называл себя Фюрером, продлили психолого-психиатрическую экспертизу в стационаре. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального окружного военного суда.

«Никитину продлили психолого-психиатрическую экспертизу», — пояснили в суде. 16 октября в 16:30 должно состояться очередное заседание по делу Никитина. В конце августа он уже отказывался от экспертизы.

Активист связан с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ), который основал политик Алексей Навальный. Никитин называл себя фюрером и призывал к Майдану в Екатеринбурге. В СИЗО он находится с 2022 года.

Мужчину задержали силовики УФСБ по Свердловской области, когда у них появилась информация, что он готовил «коктейли Молотова», чтобы поджечь один из военкоматов. Против Никитина возбудили дело по статье 205 УК РФ.

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В Екатеринбурге 47-летнему Михаилу Никитину, который называл себя Фюрером, продлили психолого-психиатрическую экспертизу в стационаре. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального окружного военного суда. «Никитину продлили психолого-психиатрическую экспертизу», — пояснили в суде. 16 октября в 16:30 должно состояться очередное заседание по делу Никитина. В конце августа он уже отказывался от экспертизы. Активист связан с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ), который основал политик Алексей Навальный. Никитин называл себя фюрером и призывал к Майдану в Екатеринбурге. В СИЗО он находится с 2022 года. Мужчину задержали силовики УФСБ по Свердловской области, когда у них появилась информация, что он готовил «коктейли Молотова», чтобы поджечь один из военкоматов. Против Никитина возбудили дело по статье 205 УК РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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