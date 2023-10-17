Госдума единогласно приняла закон об отмене запрета ядерных испытаний

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Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума
Госдума поддержала законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ Фото:

Госдума в первом чтении приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом сообщается на сайте парламента.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ может пересмотреть договор из-за того, что его не ратифицировали США. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, отзыв ратификации документа способствует обеспечению безопасности РФ.

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Госдума в первом чтении приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом сообщается на сайте парламента. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ может пересмотреть договор из-за того, что его не ратифицировали США. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, отзыв ратификации документа способствует обеспечению безопасности РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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