Челябинка пожаловалась на охранника, устроившего кроличью ферму на работе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Летние изменения в Парке Маяковского. Екатеринбург, кролик
Охранник разделывает кроликов прямо на территории долгостроя, сообщила челябинка Фото:

Жительница Челябинска пожаловалась на охранника, который разводит и потрошит кроликов на территории соседнего долгостроя жилого комплекса «Яркая жизнь». Такая «ферма» может привлечь крыс и бродячих собак, рассказала 17 октября URA.RU Алиса П.

«Напротив моего дома огороженный участок с долгостроем. Будет ли он вообще достаиваться — неизвестно, но на территории круглосуточно находится охранник. Где-то с начала октября развел там кроличью ферму. Оборудовал животным сарай. На территории потрошит и останки выбрасывает там же. Считаю, это недопустимо рядом с домами, может привлечь дворовых собак и крыс», — пояснила челябинка.

Долгострой находится в Курчатовском районе по адресу: улица Профессора Благих, строение 3. Как уточнила Алиса П., рядом автостоянка, где живут бродячие собаки, которых может стать еще больше из-за кроликов. Кроме того, по ее мнению, антисанитария может поспособствовать появлению крыс. Другие жители этого микрорайона в сентябре уже жаловались на кроличью ферму в социальных сетях, отметила девушка. Но никто не предпринял никаких мер.

URA.RU направило письменный запрос в пресс-службу мэрии Челябинска, где перенаправили в Роспотребнадзор. Алисе П. представители администрации сообщили, что полномочий по принятию каких-либо мер в отношении частной собственности у них нет. От пресс-службы надзорного ведомства на момент публикации ответа не последовало.

В 2017 году директор строительной компании «Майлстоун Девелопмент» Григорий Чурбаков был задержан. Причинами стали приостановка строительства дома в ЖК «Яркая жизнь» и десятки обманутых дольщиков.

По словам жительницы, кроликов содержат в сарае на территории долгостроя
По словам жительницы, кроликов содержат в сарае на территории долгостроя
Фото:
Живность местные жители заметили еще в сентябре
Живность местные жители заметили еще в сентябре
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Челябинска пожаловалась на охранника, который разводит и потрошит кроликов на территории соседнего долгостроя жилого комплекса «Яркая жизнь». Такая «ферма» может привлечь крыс и бродячих собак, рассказала 17 октября URA.RU Алиса П. «Напротив моего дома огороженный участок с долгостроем. Будет ли он вообще достаиваться — неизвестно, но на территории круглосуточно находится охранник. Где-то с начала октября развел там кроличью ферму. Оборудовал животным сарай. На территории потрошит и останки выбрасывает там же. Считаю, это недопустимо рядом с домами, может привлечь дворовых собак и крыс», — пояснила челябинка. Долгострой находится в Курчатовском районе по адресу: улица Профессора Благих, строение 3. Как уточнила Алиса П., рядом автостоянка, где живут бродячие собаки, которых может стать еще больше из-за кроликов. Кроме того, по ее мнению, антисанитария может поспособствовать появлению крыс. Другие жители этого микрорайона в сентябре уже жаловались на кроличью ферму в социальных сетях, отметила девушка. Но никто не предпринял никаких мер. URA.RU направило письменный запрос в пресс-службу мэрии Челябинска, где перенаправили в Роспотребнадзор. Алисе П. представители администрации сообщили, что полномочий по принятию каких-либо мер в отношении частной собственности у них нет. От пресс-службы надзорного ведомства на момент публикации ответа не последовало. В 2017 году директор строительной компании «Майлстоун Девелопмент» Григорий Чурбаков был задержан. Причинами стали приостановка строительства дома в ЖК «Яркая жизнь» и десятки обманутых дольщиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...