Охранник разделывает кроликов прямо на территории долгостроя, сообщила челябинка Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жительница Челябинска пожаловалась на охранника, который разводит и потрошит кроликов на территории соседнего долгостроя жилого комплекса «Яркая жизнь». Такая «ферма» может привлечь крыс и бродячих собак, рассказала 17 октября URA.RU Алиса П.

«Напротив моего дома огороженный участок с долгостроем. Будет ли он вообще достаиваться — неизвестно, но на территории круглосуточно находится охранник. Где-то с начала октября развел там кроличью ферму. Оборудовал животным сарай. На территории потрошит и останки выбрасывает там же. Считаю, это недопустимо рядом с домами, может привлечь дворовых собак и крыс», — пояснила челябинка.

Долгострой находится в Курчатовском районе по адресу: улица Профессора Благих, строение 3. Как уточнила Алиса П., рядом автостоянка, где живут бродячие собаки, которых может стать еще больше из-за кроликов. Кроме того, по ее мнению, антисанитария может поспособствовать появлению крыс. Другие жители этого микрорайона в сентябре уже жаловались на кроличью ферму в социальных сетях, отметила девушка. Но никто не предпринял никаких мер.

URA.RU направило письменный запрос в пресс-службу мэрии Челябинска, где перенаправили в Роспотребнадзор. Алисе П. представители администрации сообщили, что полномочий по принятию каких-либо мер в отношении частной собственности у них нет. От пресс-службы надзорного ведомства на момент публикации ответа не последовало.

В 2017 году директор строительной компании «Майлстоун Девелопмент» Григорий Чурбаков был задержан. Причинами стали приостановка строительства дома в ЖК «Яркая жизнь» и десятки обманутых дольщиков.

По словам жительницы, кроликов содержат в сарае на территории долгостроя Фото: Алиса Пентюхова

Живность местные жители заметили еще в сентябре Фото: пользователь в паблике «51 Микрорайон ЖKX Челябинск» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/chel51