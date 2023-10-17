17 октября 2023

В свердловском городе во время дорожных работ прогремел взрыв. Видео

В Ирбите экскаватор задел силовой провод и спровоцировал хлопок
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган , щебень, ковш экскаватора, улица колия мяготина
Экскаватор проводил дорожные работы на улице Фото:

В Ирбите (Свердловская область), во время дорожных работ, экскаватор повредил кабель и спровоцировал взрыв. Об этом рассказали в telegram-канал «Инцидент Ирбит».

«Во время дорожных работ по улице Елизарьевых, на парковке у предприятия произошел взрыв. По всей видимости, экскаватор перерубил силовой кабель, по предварительным данным никто не пострадал», — сообщил «Инцидент Ирбит».

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Ирбита для получения подробностей происшествия. На момент публикации ответ не поступил.

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В Ирбите (Свердловская область), во время дорожных работ, экскаватор повредил кабель и спровоцировал взрыв. Об этом рассказали в telegram-канал «Инцидент Ирбит». «Во время дорожных работ по улице Елизарьевых, на парковке у предприятия произошел взрыв. По всей видимости, экскаватор перерубил силовой кабель, по предварительным данным никто не пострадал», — сообщил «Инцидент Ирбит». Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Ирбита для получения подробностей происшествия. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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