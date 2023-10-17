Экскаватор проводил дорожные работы на улице
В Ирбите (Свердловская область), во время дорожных работ, экскаватор повредил кабель и спровоцировал взрыв. Об этом рассказали в telegram-канал «Инцидент Ирбит».
«Во время дорожных работ по улице Елизарьевых, на парковке у предприятия произошел взрыв. По всей видимости, экскаватор перерубил силовой кабель, по предварительным данным никто не пострадал», — сообщил «Инцидент Ирбит».
Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Ирбита для получения подробностей происшествия. На момент публикации ответ не поступил.
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