17 октября 2023

Из-за умирающей женщины в Екатеринбурге экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Барнаул

В Екатеринбурге из-за больной пассажирки сел самолет рейса «Москва-Барнаул»
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, авиакомпания аэрофлот
О больной пассажирке сообщил командир воздушного судна Фото:

Самолет авиакомпании «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Барнаул, экстренно сел в Екатеринбурге из-за больной пассажирки. Женщина скончалась до прихода медиков.

«Сегодня в Кольцово совершил вынужденную посадку самолет „Аэрофлота“, следовавший из Москвы в Барнаул. Командир воздушного судна сообщил об ухудшении состояния пассажирки», — сказали ТАСС в пресс-службе аэропорта Кольцово. Однако, поднявшиеся на борт медики констатировали смерть женщины.

Корреспондент URA.RU попытался связаться с пресс-службой Кольцово, однако на звонок никто не ответил. Были направлены запросы в аэропорт и «Аэрофлот». На момент публикации новости ответа не поступало.

Ранее фельдшер из Ревды Татьяна Беликова вовремя оказала помощь пассажирке самолета рейса, летевшего из Екатеринбурга в Сочи. У больной понизилось давление до 75 на 50, пульс был 40 ударов.

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Самолет авиакомпании «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Барнаул, экстренно сел в Екатеринбурге из-за больной пассажирки. Женщина скончалась до прихода медиков. «Сегодня в Кольцово совершил вынужденную посадку самолет „Аэрофлота“, следовавший из Москвы в Барнаул. Командир воздушного судна сообщил об ухудшении состояния пассажирки», — сказали ТАСС в пресс-службе аэропорта Кольцово. Однако, поднявшиеся на борт медики констатировали смерть женщины. Корреспондент URA.RU попытался связаться с пресс-службой Кольцово, однако на звонок никто не ответил. Были направлены запросы в аэропорт и «Аэрофлот». На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее фельдшер из Ревды Татьяна Беликова вовремя оказала помощь пассажирке самолета рейса, летевшего из Екатеринбурга в Сочи. У больной понизилось давление до 75 на 50, пульс был 40 ударов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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