Из-за умирающей женщины в Екатеринбурге экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Барнаул

Самолет авиакомпании «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Барнаул, экстренно сел в Екатеринбурге из-за больной пассажирки. Женщина скончалась до прихода медиков.
«Сегодня в Кольцово совершил вынужденную посадку самолет „Аэрофлота“, следовавший из Москвы в Барнаул. Командир воздушного судна сообщил об ухудшении состояния пассажирки», — сказали ТАСС в пресс-службе аэропорта Кольцово. Однако, поднявшиеся на борт медики констатировали смерть женщины.
Корреспондент URA.RU попытался связаться с пресс-службой Кольцово, однако на звонок никто не ответил. Были направлены запросы в аэропорт и «Аэрофлот». На момент публикации новости ответа не поступало.
Ранее фельдшер из Ревды Татьяна Беликова вовремя оказала помощь пассажирке самолета рейса, летевшего из Екатеринбурга в Сочи. У больной понизилось давление до 75 на 50, пульс был 40 ударов.
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