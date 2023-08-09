До 2025 года застройщик планирует построить четыре многоквартирных дома комфорт-класса Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинске одобрили проект строительства нового микрорайона на улице Труда рядом с зоопарком и «Уральской молнией». Инициатором проекта является компания EXE, дочерняя фирма застройщика АПРИ «Флай Плэнинг». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) по улице Труда в Центральном районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщили в мэрии.

Новый микрорайон построят в рамках комплексного развития территории. Ранее администрация Челябинска подписала договор об этом с компанией EXE, дочерней фирмой застройщика АПРИ «Флай Плэнинг».

Микрорайон возведут в две очереди. До 2025 года планируется построить четыре высотных дома, а именно два 19-ти этажных и два 6-ти этажных. Квартиры будут строить комфорт-класса, с террасами и панорамным остеклением. А крыши в домах будут эксплуатируемыми.

Между собой высотки будут соединены двухэтажными зданиями с коммерческими помещениями площадью 10 тысяч квадратных метров. Также предусмотрено строительство подземной парковки. Всего планируется возвести 32 тысячи квадратных метров жилья.

Застройщик планирует построить четыре высотных дома, а именно два 19-ти этажных и два 6-ти этажных Фото: застройщик компания «Флай Плэнинг»