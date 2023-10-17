17 октября 2023

В деле об изнасиловании челябинки подростками появились новые детали

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Виктору Чернобровину в Тракторозаводском суде. Челябинск , тюрьма, наказание, преступление, правосудие, уголовный кодекс, суд, уголовная ответственность
В уголовном деле в отношении подростков появилась новая преступная статья Фото:

В уголовном деле, возбужденном по факту изнасилования женщины в Уйском районе (Челябинская область) двумя подростками, появились новые детали. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, подросткам, помимо обвинений в изнасиловании (статья 131 УК РФ) добавили еще и обвинения в насильственных действиях сексуального характера (статья 132 УК РФ).

«В ходе следствия выяснились новые подробности изнасилования женщины. Предварительно, подростки могли насиловать не только вагинально, но и другими способами. Исходя из этого фактора, было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 132 УК РФ», — рассказал источник.

На момент совершения преступления подросткам не было 16 лет. По сути, они не могли быть привлечены к уголовной ответственности. Однако, согласно уголовному кодексу РФ, за изнасилование и совершение ряда других тяжких преступлений возраст привлечения начинается с 14 лет.

Инцидент произошел в начале сентября. Изначально правоохранители задержали женщину. Однако, после проверки ее заявления об изнасиловании, они переключили внимание на подростков. В их отношении было возбуждено уголовное дело.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

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В уголовном деле, возбужденном по факту изнасилования женщины в Уйском районе (Челябинская область) двумя подростками, появились новые детали. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, подросткам, помимо обвинений в изнасиловании (статья 131 УК РФ) добавили еще и обвинения в насильственных действиях сексуального характера (статья 132 УК РФ). «В ходе следствия выяснились новые подробности изнасилования женщины. Предварительно, подростки могли насиловать не только вагинально, но и другими способами. Исходя из этого фактора, было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 132 УК РФ», — рассказал источник. На момент совершения преступления подросткам не было 16 лет. По сути, они не могли быть привлечены к уголовной ответственности. Однако, согласно уголовному кодексу РФ, за изнасилование и совершение ряда других тяжких преступлений возраст привлечения начинается с 14 лет. Инцидент произошел в начале сентября. Изначально правоохранители задержали женщину. Однако, после проверки ее заявления об изнасиловании, они переключили внимание на подростков. В их отношении было возбуждено уголовное дело. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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