В деле об изнасиловании челябинки подростками появились новые детали

18 октября 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

В уголовном деле в отношении подростков появилась новая преступная статья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В уголовном деле, возбужденном по факту изнасилования женщины в Уйском районе (Челябинская область) двумя подростками, появились новые детали. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, подросткам, помимо обвинений в изнасиловании (статья 131 УК РФ) добавили еще и обвинения в насильственных действиях сексуального характера (статья 132 УК РФ). «В ходе следствия выяснились новые подробности изнасилования женщины. Предварительно, подростки могли насиловать не только вагинально, но и другими способами. Исходя из этого фактора, было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 132 УК РФ», — рассказал источник. На момент совершения преступления подросткам не было 16 лет. По сути, они не могли быть привлечены к уголовной ответственности. Однако, согласно уголовному кодексу РФ, за изнасилование и совершение ряда других тяжких преступлений возраст привлечения начинается с 14 лет. Инцидент произошел в начале сентября. Изначально правоохранители задержали женщину. Однако, после проверки ее заявления об изнасиловании, они переключили внимание на подростков. В их отношении было возбуждено уголовное дело. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

В уголовном деле, возбужденном по факту изнасилования женщины в Уйском районе (Челябинская область) двумя подростками, появились новые детали. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, подросткам, помимо обвинений в изнасиловании (статья 131 УК РФ) добавили еще и обвинения в насильственных действиях сексуального характера (статья 132 УК РФ). «В ходе следствия выяснились новые подробности изнасилования женщины. Предварительно, подростки могли насиловать не только вагинально, но и другими способами. Исходя из этого фактора, было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 132 УК РФ», — рассказал источник. На момент совершения преступления подросткам не было 16 лет. По сути, они не могли быть привлечены к уголовной ответственности. Однако, согласно уголовному кодексу РФ, за изнасилование и совершение ряда других тяжких преступлений возраст привлечения начинается с 14 лет. Инцидент произошел в начале сентября. Изначально правоохранители задержали женщину. Однако, после проверки ее заявления об изнасиловании, они переключили внимание на подростков. В их отношении было возбуждено уголовное дело. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.