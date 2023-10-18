Терапевт Алентов рассказал, какие риски ожидают свердловских вегетарианцев

Свердловские вегетарианцы рискуют столкнуться с дефицитом витамина В12

18 октября 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

Вегетарианцы из-за отсутствия животных жиров рискуют столкнуться с анемией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловчане, которые придерживаются вегетарианской диеты, рискуют столкнуться с дефицитом витамина В12 и железа. Дело в том, что данный вид диеты исключает прием мясных и рыбных продуктов. Своими рекомендациями с журналистом URA/RU поделился врач общей практики медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов. «Важны особенности человека, который придерживается вегетарианской диеты. Одно дело, когда вегетарианец — взрослый здоровый мужчина. И совсем другое, когда это девушка с обильными менструациями более пяти дней — ее организм расходует запасы железа активнее, и она сильнее подвержена железодефицитной анемии. Также важно, какой именно перед нами вегетарианец: если в его рационе так или иначе есть белковые продукты, скорее всего, дополнительно лекарственные препараты ему не нужны», — поясняет врач «СберЗдоровья». Строгим вегетарианцам Игорь Алентов советует следить за уровнем витамина В12 и железа. «Витамин В12 участвует в производстве эритроцитов, то есть красных кровяных телец, которые переносят кислород по организму, и нервным оболочкам. Дефицит этого витамина чреват различными проблемами, в том числе неврологическими — вплоть до поражения спинного мозга», — отметил врач. «Напрямую из растительной пищи его получить крайне сложно, потому что в ней микроэлемент содержится в неактивной форме. При этом метаболизм витамина В12 в организме происходит достаточно медленно и симптомы дефицита появляются не сразу. Сильнее ему подвержены строгие вегетарианцы, люди, которые страдают от заболеваний желудка, нарушающих процесс всасывания», — поделился врач-терапевт. Железо участвует в транспорте кислорода и электронов для производства энергии, а также в синтезе ДНК. «Хорошая новость: из растительных продуктов получить его легче, чем витамин В12. Железом богаты бобовые, листовая зелень, соя, темный шоколад, патока, кунжут, семена тыквы и подсолнечника, изюм и кешью. Есть все это лучше с витамином С — так железо лучше усваивается. С этой целью в лекарственные препараты железа также часто добавляют витамин С», — рассказал Алентов. «Прежде чем переходить на вегетарианскую диету, рекомендуется обратиться к врачу, чтобы оценить состояние здоровья, при необходимости составить индивидуальный план обследований, понять, насколько такая диета для вас безопасна и при необходимости назначить дополнительную поддержку», — резюмировал врач «СберЗдоровья». Вегетарианство — система питания преимущественно, либо исключительно, растительной пищей. Существуют различные виды вегетарианства, которые сводятся к двум основным направлениям: с полным исключением продуктов животного происхождения, либо с употреблением в дополнение к растительной пище яиц либо молока. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловчане, которые придерживаются вегетарианской диеты, рискуют столкнуться с дефицитом витамина В12 и железа. Дело в том, что данный вид диеты исключает прием мясных и рыбных продуктов. Своими рекомендациями с журналистом URA/RU поделился врач общей практики медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов. «Важны особенности человека, который придерживается вегетарианской диеты. Одно дело, когда вегетарианец — взрослый здоровый мужчина. И совсем другое, когда это девушка с обильными менструациями более пяти дней — ее организм расходует запасы железа активнее, и она сильнее подвержена железодефицитной анемии. Также важно, какой именно перед нами вегетарианец: если в его рационе так или иначе есть белковые продукты, скорее всего, дополнительно лекарственные препараты ему не нужны», — поясняет врач «СберЗдоровья». Строгим вегетарианцам Игорь Алентов советует следить за уровнем витамина В12 и железа. «Витамин В12 участвует в производстве эритроцитов, то есть красных кровяных телец, которые переносят кислород по организму, и нервным оболочкам. Дефицит этого витамина чреват различными проблемами, в том числе неврологическими — вплоть до поражения спинного мозга», — отметил врач. «Напрямую из растительной пищи его получить крайне сложно, потому что в ней микроэлемент содержится в неактивной форме. При этом метаболизм витамина В12 в организме происходит достаточно медленно и симптомы дефицита появляются не сразу. Сильнее ему подвержены строгие вегетарианцы, люди, которые страдают от заболеваний желудка, нарушающих процесс всасывания», — поделился врач-терапевт. Железо участвует в транспорте кислорода и электронов для производства энергии, а также в синтезе ДНК. «Хорошая новость: из растительных продуктов получить его легче, чем витамин В12. Железом богаты бобовые, листовая зелень, соя, темный шоколад, патока, кунжут, семена тыквы и подсолнечника, изюм и кешью. Есть все это лучше с витамином С — так железо лучше усваивается. С этой целью в лекарственные препараты железа также часто добавляют витамин С», — рассказал Алентов. «Прежде чем переходить на вегетарианскую диету, рекомендуется обратиться к врачу, чтобы оценить состояние здоровья, при необходимости составить индивидуальный план обследований, понять, насколько такая диета для вас безопасна и при необходимости назначить дополнительную поддержку», — резюмировал врач «СберЗдоровья». Вегетарианство — система питания преимущественно, либо исключительно, растительной пищей. Существуют различные виды вегетарианства, которые сводятся к двум основным направлениям: с полным исключением продуктов животного происхождения, либо с употреблением в дополнение к растительной пище яиц либо молока.