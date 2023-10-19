В Сургуте свыше 400 человек получили запрет на выезд за границу

В Сургуте судебные приставы ограничили выезд за рубеж порядка 400 жителям города из-за неуплаты налогов. Об этом URA.RU сообщили в инспекции Федеральной налоговой службы по Сургуту.
«С начала этого года на 400 сургутян наложена такая меры взыскания, как ограничение выезда за границу. Мера применена в отношении должников за неуплату налогов», — рассказали в пресс-службе. В сравнении с прошлым годом количество жителей Сургута, которым ограничили выезд из страны, уменьшилось на 95 человек.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте полтысячи человек не могут улететь за границу из-за долгов. Судебные приставы ограничили выезд за рубеж 495 жителям города из-за неуплаты налогов на сумму 25 миллионов рублей.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.