В Сургуте свыше 400 человек получили запрет на выезд за границу

В Сургуте 400 человек не смогут уехать за границу из-за налоговых задолженностей
© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям Сургута ограничили выезд за границу из-за неуплаты налогов Фото:

В Сургуте судебные приставы ограничили выезд за рубеж порядка 400 жителям города из-за неуплаты налогов. Об этом URA.RU сообщили в инспекции Федеральной налоговой службы по Сургуту.

«С начала этого года на 400 сургутян наложена такая меры взыскания, как ограничение выезда за границу. Мера применена в отношении должников за неуплату налогов», — рассказали в пресс-службе. В сравнении с прошлым годом количество жителей Сургута, которым ограничили выезд из страны, уменьшилось на 95 человек.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте полтысячи человек не могут улететь за границу из-за долгов. Судебные приставы ограничили выезд за рубеж 495 жителям города из-за неуплаты налогов на сумму 25 миллионов рублей.

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В Сургуте судебные приставы ограничили выезд за рубеж порядка 400 жителям города из-за неуплаты налогов. Об этом URA.RU сообщили в инспекции Федеральной налоговой службы по Сургуту. «С начала этого года на 400 сургутян наложена такая меры взыскания, как ограничение выезда за границу. Мера применена в отношении должников за неуплату налогов», — рассказали в пресс-службе. В сравнении с прошлым годом количество жителей Сургута, которым ограничили выезд из страны, уменьшилось на 95 человек. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте полтысячи человек не могут улететь за границу из-за долгов. Судебные приставы ограничили выезд за рубеж 495 жителям города из-за неуплаты налогов на сумму 25 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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