В Сургуте свыше 400 человек получили запрет на выезд за границу

В Сургуте 400 человек не смогут уехать за границу из-за налоговых задолженностей

19 октября 2023 в 21:03 Размер текста - 17 +

Жителям Сургута ограничили выезд за границу из-за неуплаты налогов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Сургуте судебные приставы ограничили выезд за рубеж порядка 400 жителям города из-за неуплаты налогов. Об этом URA.RU сообщили в инспекции Федеральной налоговой службы по Сургуту. «С начала этого года на 400 сургутян наложена такая меры взыскания, как ограничение выезда за границу. Мера применена в отношении должников за неуплату налогов», — рассказали в пресс-службе. В сравнении с прошлым годом количество жителей Сургута, которым ограничили выезд из страны, уменьшилось на 95 человек. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте полтысячи человек не могут улететь за границу из-за долгов. Судебные приставы ограничили выезд за рубеж 495 жителям города из-за неуплаты налогов на сумму 25 миллионов рублей.

В Сургуте судебные приставы ограничили выезд за рубеж порядка 400 жителям города из-за неуплаты налогов. Об этом URA.RU сообщили в инспекции Федеральной налоговой службы по Сургуту. «С начала этого года на 400 сургутян наложена такая меры взыскания, как ограничение выезда за границу. Мера применена в отношении должников за неуплату налогов», — рассказали в пресс-службе. В сравнении с прошлым годом количество жителей Сургута, которым ограничили выезд из страны, уменьшилось на 95 человек. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте полтысячи человек не могут улететь за границу из-за долгов. Судебные приставы ограничили выезд за рубеж 495 жителям города из-за неуплаты налогов на сумму 25 миллионов рублей.