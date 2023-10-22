22 октября 2023
21 октября 2023

В Пермь прибывает медицинский спецпоезд

Поезд здоровья «Вместе против диабета» работает в Перми 23 октября
© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажирские железнодорожные перевозки. Пермь, рельсы, электровоз, пассажирский поезд, жд путь, локомотив поезда
В поезде медики едут через все Россию Фото:

На станцию Пермь-II прибудет поезд здоровья «Вместе против диабета», который едет из Владивостока через всю Россию. 23 октября здесь можно пройти обследование и сдать анализы, рассказали в минздраве Пермского края.

«Во время стоянок спецпоезда врачи проводят профилактические осмотры и диагностические исследования, направленные на выявление сахарного диабета или рисков его развития. В их числе — экспресс-анализы на глюкозу и холестерин, проверка внутриглазного и артериального давления, ЭКГ и УЗИ щитовидной железы, консультации терапевта и эндокринолога», — сообщается на сайте министерства.

В Перми поезд пробудет один день — 24 октября состав отправится дальше. Завершится акция, которая стартовала в сентябре во Владивостоке, 14 ноября в Москве. За 66 дней поезд сделает остановки в 37 населенных пунктах в 30 субъектах страны.

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На станцию Пермь-II прибудет поезд здоровья «Вместе против диабета», который едет из Владивостока через всю Россию. 23 октября здесь можно пройти обследование и сдать анализы, рассказали в минздраве Пермского края. «Во время стоянок спецпоезда врачи проводят профилактические осмотры и диагностические исследования, направленные на выявление сахарного диабета или рисков его развития. В их числе — экспресс-анализы на глюкозу и холестерин, проверка внутриглазного и артериального давления, ЭКГ и УЗИ щитовидной железы, консультации терапевта и эндокринолога», — сообщается на сайте министерства. В Перми поезд пробудет один день — 24 октября состав отправится дальше. Завершится акция, которая стартовала в сентябре во Владивостоке, 14 ноября в Москве. За 66 дней поезд сделает остановки в 37 населенных пунктах в 30 субъектах страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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