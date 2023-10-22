В Пермь прибывает медицинский спецпоезд

Поезд здоровья «Вместе против диабета» работает в Перми 23 октября

23 октября 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

В поезде медики едут через все Россию Фото: Сергей Русанов © URA.RU На станцию Пермь-II прибудет поезд здоровья «Вместе против диабета», который едет из Владивостока через всю Россию. 23 октября здесь можно пройти обследование и сдать анализы, рассказали в минздраве Пермского края. «Во время стоянок спецпоезда врачи проводят профилактические осмотры и диагностические исследования, направленные на выявление сахарного диабета или рисков его развития. В их числе — экспресс-анализы на глюкозу и холестерин, проверка внутриглазного и артериального давления, ЭКГ и УЗИ щитовидной железы, консультации терапевта и эндокринолога», — сообщается на сайте министерства. В Перми поезд пробудет один день — 24 октября состав отправится дальше. Завершится акция, которая стартовала в сентябре во Владивостоке, 14 ноября в Москве. За 66 дней поезд сделает остановки в 37 населенных пунктах в 30 субъектах страны.

На станцию Пермь-II прибудет поезд здоровья «Вместе против диабета», который едет из Владивостока через всю Россию. 23 октября здесь можно пройти обследование и сдать анализы, рассказали в минздраве Пермского края. «Во время стоянок спецпоезда врачи проводят профилактические осмотры и диагностические исследования, направленные на выявление сахарного диабета или рисков его развития. В их числе — экспресс-анализы на глюкозу и холестерин, проверка внутриглазного и артериального давления, ЭКГ и УЗИ щитовидной железы, консультации терапевта и эндокринолога», — сообщается на сайте министерства. В Перми поезд пробудет один день — 24 октября состав отправится дальше. Завершится акция, которая стартовала в сентябре во Владивостоке, 14 ноября в Москве. За 66 дней поезд сделает остановки в 37 населенных пунктах в 30 субъектах страны.