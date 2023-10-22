В Пермь прибывает медицинский спецпоезд

На станцию Пермь-II прибудет поезд здоровья «Вместе против диабета», который едет из Владивостока через всю Россию. 23 октября здесь можно пройти обследование и сдать анализы, рассказали в минздраве Пермского края.
«Во время стоянок спецпоезда врачи проводят профилактические осмотры и диагностические исследования, направленные на выявление сахарного диабета или рисков его развития. В их числе — экспресс-анализы на глюкозу и холестерин, проверка внутриглазного и артериального давления, ЭКГ и УЗИ щитовидной железы, консультации терапевта и эндокринолога», — сообщается на сайте министерства.
В Перми поезд пробудет один день — 24 октября состав отправится дальше. Завершится акция, которая стартовала в сентябре во Владивостоке, 14 ноября в Москве. За 66 дней поезд сделает остановки в 37 населенных пунктах в 30 субъектах страны.
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