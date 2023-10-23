Челябинка заставила ребенка помогать в избиении мужчины. Видео

В Челябинске сын носил за мамой одежду, пока она избивала мужчину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День знаний. 1 сентября в школе Точка. Пермь, мвд, безопасность, табельное оружие, полиция, полицейский патруль, кабура пистолета
Полиция Челябинска выясняет все обстоятельства инцидента Фото:

В микрорайоне Звездный Челябинска ребенок помогал маме держать куртку и сумку, пока она избивала мужчину. В пресс-службе полиции URA.RU сообщили, что разбираются в обстоятельствах инцидента.

«Микрорайон Звездный. Очень жалко ребенка, который смотрит на все это», — указано в сообществе «ЧП | ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Участники сообщества попросили отправить это видео в органы опеки.

В прессс-службе областного главка полиции URA.RU сообщили, что по данному факту инициирована проверка. Правоохранительные органы задействованы в установлении личностей участников инцидента.

«В данный момент по косвенным признакам на видео определяются дата, место и обстоятельства произошедшего, устанавливаются все участники инцидента. К работе подключены участковые уполномоченные и инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних», — заявили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В микрорайоне Звездный Челябинска ребенок помогал маме держать куртку и сумку, пока она избивала мужчину. В пресс-службе полиции URA.RU сообщили, что разбираются в обстоятельствах инцидента. «Микрорайон Звездный. Очень жалко ребенка, который смотрит на все это», — указано в сообществе «ЧП | ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Участники сообщества попросили отправить это видео в органы опеки. В прессс-службе областного главка полиции URA.RU сообщили, что по данному факту инициирована проверка. Правоохранительные органы задействованы в установлении личностей участников инцидента. «В данный момент по косвенным признакам на видео определяются дата, место и обстоятельства произошедшего, устанавливаются все участники инцидента. К работе подключены участковые уполномоченные и инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних», — заявили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...