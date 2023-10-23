В Челябинске сын носил за мамой одежду, пока она избивала мужчину

Полиция Челябинска выясняет все обстоятельства инцидента Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В микрорайоне Звездный Челябинска ребенок помогал маме держать куртку и сумку, пока она избивала мужчину. В пресс-службе полиции URA.RU сообщили, что разбираются в обстоятельствах инцидента.

«Микрорайон Звездный. Очень жалко ребенка, который смотрит на все это», — указано в сообществе «ЧП | ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Участники сообщества попросили отправить это видео в органы опеки.

В прессс-службе областного главка полиции URA.RU сообщили, что по данному факту инициирована проверка. Правоохранительные органы задействованы в установлении личностей участников инцидента.

«В данный момент по косвенным признакам на видео определяются дата, место и обстоятельства произошедшего, устанавливаются все участники инцидента. К работе подключены участковые уполномоченные и инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних», — заявили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.