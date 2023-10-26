Мэрия Сургута отложила продажу акций «Сургутнефтегаза»

23 октября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Мэрия планирует заработать на продаже акций в 2024 году Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Депутаты Сургута одобрили мэрии отсрочку продажи пакета акций ПАО «Сургутнефтегаз» из-за низких биржевых котировок. На депутатских слушаниях народные избранники поддержали проект переноса сроков приватизации, предложенного администрацией, передает корреспондент URA.RU из городской думы. Мэрия вышла с предложением к депутатам о переносе сроков приватизации пакета акций компании «Сургутнефтегаз», принадлежащего муниципалитету, на 2024 год. «По итогам рассмотрения вопроса на заседании комитета будем рекомендовать думе города принять проект решения», — заявил на заседании спикер городской думы Максим Слепов. В мэрии журналисту агентства объяснили, что решение принималось исходя из экономических соображений. «Стоимость акций ПАО „Сургутнефтегаз“ в начале этого года существенно снизилась. Продавать их по такой цене было нецелесообразно, тем более в течение года акции демонстрируют рост, их стоимость восстанавливается. Она постепенно возвращается на уровень прошлого года. Есть основания ожидать, что и в следующем году эта тенденция сохранится. Поэтому предложено перенести продажу акций на 2024 год, ведь для города важно, чтобы продажа акций принесла в бюджет максимально возможную прибыль», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в «Сургутнефтегазе» урезали выплату дивидендов акционерам. Изменения коснулось только держателей привилегированных акций компании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты Сургута одобрили мэрии отсрочку продажи пакета акций ПАО «Сургутнефтегаз» из-за низких биржевых котировок. На депутатских слушаниях народные избранники поддержали проект переноса сроков приватизации, предложенного администрацией, передает корреспондент URA.RU из городской думы. Мэрия вышла с предложением к депутатам о переносе сроков приватизации пакета акций компании «Сургутнефтегаз», принадлежащего муниципалитету, на 2024 год. «По итогам рассмотрения вопроса на заседании комитета будем рекомендовать думе города принять проект решения», — заявил на заседании спикер городской думы Максим Слепов. В мэрии журналисту агентства объяснили, что решение принималось исходя из экономических соображений. «Стоимость акций ПАО „Сургутнефтегаз“ в начале этого года существенно снизилась. Продавать их по такой цене было нецелесообразно, тем более в течение года акции демонстрируют рост, их стоимость восстанавливается. Она постепенно возвращается на уровень прошлого года. Есть основания ожидать, что и в следующем году эта тенденция сохранится. Поэтому предложено перенести продажу акций на 2024 год, ведь для города важно, чтобы продажа акций принесла в бюджет максимально возможную прибыль», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в «Сургутнефтегазе» урезали выплату дивидендов акционерам. Изменения коснулось только держателей привилегированных акций компании.