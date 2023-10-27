Под Екатеринбургом из-за гололеда столкнулись две машины. Фото

27 октября 2023 в 19:06 Размер текста - 17 +

Одна из машин выехала на встречную полосу Фото: Александр Мамаев © URA.RU На 14 километре дороги Верхняя Пышма — Невьянск (Свердловская область) столкнулись две иномарки. Одна из них вылетела на встречную полосу, не справившись с управлением из-за гололеда. Об этом URA.RU сообщили в свердловской Госавтоинспекции. «По предварительным данным, 53-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Sandero, двигаясь со стороны Верхней Пышмы в направлении поселка Половинный, не выбрала безопасную скорость, соответствующую дорожным и метеорологическими условиям, вследствие чего утратила контроль за движением транспортного средства, допустила выезд на встречную полосу и столкновение с автомобилем Honda Civic», — рассказали инспекторы. За рулем Honda находилась 46-летняя женщина. Ее и другого водителя госпитализировали в Верхнепышминскую ЦГБ с различными травмами. Экспертиза показала, что обе были трезвыми. Известно, что у виновницы ДТП 16-летний опыт вождения, к административной ответственности она привлекалась пять раз. Авария произошла под Екатеринбургом Фото: ГИБДД по Свердловской области

На 14 километре дороги Верхняя Пышма — Невьянск (Свердловская область) столкнулись две иномарки. Одна из них вылетела на встречную полосу, не справившись с управлением из-за гололеда. Об этом URA.RU сообщили в свердловской Госавтоинспекции. «По предварительным данным, 53-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Sandero, двигаясь со стороны Верхней Пышмы в направлении поселка Половинный, не выбрала безопасную скорость, соответствующую дорожным и метеорологическими условиям, вследствие чего утратила контроль за движением транспортного средства, допустила выезд на встречную полосу и столкновение с автомобилем Honda Civic», — рассказали инспекторы. За рулем Honda находилась 46-летняя женщина. Ее и другого водителя госпитализировали в Верхнепышминскую ЦГБ с различными травмами. Экспертиза показала, что обе были трезвыми. Известно, что у виновницы ДТП 16-летний опыт вождения, к административной ответственности она привлекалась пять раз.