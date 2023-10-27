Под Екатеринбургом из-за гололеда столкнулись две машины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зимние неубранные дороги (реинкарнация). Екатеринбург, снежная каша, грязный снег, снег на дороге
Одна из машин выехала на встречную полосу Фото:

На 14 километре дороги Верхняя Пышма — Невьянск (Свердловская область) столкнулись две иномарки. Одна из них вылетела на встречную полосу, не справившись с управлением из-за гололеда. Об этом URA.RU сообщили в свердловской Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, 53-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Sandero, двигаясь со стороны Верхней Пышмы в направлении поселка Половинный, не выбрала безопасную скорость, соответствующую дорожным и метеорологическими условиям, вследствие чего утратила контроль за движением транспортного средства, допустила выезд на встречную полосу и столкновение с автомобилем Honda Civic», — рассказали инспекторы.

За рулем Honda находилась 46-летняя женщина. Ее и другого водителя госпитализировали в Верхнепышминскую ЦГБ с различными травмами. Экспертиза показала, что обе были трезвыми. Известно, что у виновницы ДТП 16-летний опыт вождения, к административной ответственности она привлекалась пять раз.

Авария произошла под Екатеринбургом
Авария произошла под Екатеринбургом
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 14 километре дороги Верхняя Пышма — Невьянск (Свердловская область) столкнулись две иномарки. Одна из них вылетела на встречную полосу, не справившись с управлением из-за гололеда. Об этом URA.RU сообщили в свердловской Госавтоинспекции. «По предварительным данным, 53-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Sandero, двигаясь со стороны Верхней Пышмы в направлении поселка Половинный, не выбрала безопасную скорость, соответствующую дорожным и метеорологическими условиям, вследствие чего утратила контроль за движением транспортного средства, допустила выезд на встречную полосу и столкновение с автомобилем Honda Civic», — рассказали инспекторы. За рулем Honda находилась 46-летняя женщина. Ее и другого водителя госпитализировали в Верхнепышминскую ЦГБ с различными травмами. Экспертиза показала, что обе были трезвыми. Известно, что у виновницы ДТП 16-летний опыт вождения, к административной ответственности она привлекалась пять раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...