Израиль обстрелял больницу в секторе Газа, где прятались 12 тысяч человек

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Израиль нанес удар по больнице в секторе Газа, сообщают арабские СМИ Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Больница в секторе Газа «Аль-Кудс» подвреглась обстрелу со стороны Израиля. В больнице на момент инцидента находилось 12 тысяч человек. Об этом сообщают арабские СМИ.

«Здание больницы „Аль-Кудс“, расположенной на севере сектора Газа, подверглось обстрелу», — передает телеканал Al Hadath. Отмечается, что в больнице укрывается 12 тысяч человек. Израиль настаивает на эвакуации больницы, сообщает Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца.

До удара по больнице Израиль предупреждал палестинское движение ХАМАС о своих планах. Дело в том, что помимо 400 пациентов в здании больницы от бомбежек укрываются гражданские.

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Больница в секторе Газа «Аль-Кудс» подвреглась обстрелу со стороны Израиля. В больнице на момент инцидента находилось 12 тысяч человек. Об этом сообщают арабские СМИ. «Здание больницы „Аль-Кудс“, расположенной на севере сектора Газа, подверглось обстрелу», — передает телеканал Al Hadath. Отмечается, что в больнице укрывается 12 тысяч человек. Израиль настаивает на эвакуации больницы, сообщает Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца. До удара по больнице Израиль предупреждал палестинское движение ХАМАС о своих планах. Дело в том, что помимо 400 пациентов в здании больницы от бомбежек укрываются гражданские.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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