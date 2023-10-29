Израиль обстрелял больницу в секторе Газа, где прятались 12 тысяч человек 29 октября 2023 в 19:56 Размер текста - 17 + Израиль нанес удар по больнице в секторе Газа, сообщают арабские СМИ Фото: U.S Marine Corps / Lance Cpl. Jacob A. Farbo новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Больница в секторе Газа «Аль-Кудс» подвреглась обстрелу со стороны Израиля. В больнице на момент инцидента находилось 12 тысяч человек. Об этом сообщают арабские СМИ. «Здание больницы „Аль-Кудс“, расположенной на севере сектора Газа, подверглось обстрелу», — передает телеканал Al Hadath . Отмечается, что в больнице укрывается 12 тысяч человек. Израиль настаивает на эвакуации больницы, сообщает Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца. До удара по больнице Израиль предупреждал палестинское движение ХАМАС о своих планах. Дело в том, что помимо 400 пациентов в здании больницы от бомбежек укрываются гражданские. Больница в секторе Газа «Аль-Кудс» подвреглась обстрелу со стороны Израиля. В больнице на момент инцидента находилось 12 тысяч человек. Об этом сообщают арабские СМИ. «Здание больницы „Аль-Кудс“, расположенной на севере сектора Газа, подверглось обстрелу», — передает телеканал Al Hadath. Отмечается, что в больнице укрывается 12 тысяч человек. Израиль настаивает на эвакуации больницы, сообщает Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца. До удара по больнице Израиль предупреждал палестинское движение ХАМАС о своих планах. Дело в том, что помимо 400 пациентов в здании больницы от бомбежек укрываются гражданские. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям