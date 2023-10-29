Израиль обстрелял больницу в секторе Газа, где прятались 12 тысяч человек

Израиль нанес удар по больнице в секторе Газа, сообщают арабские СМИ
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Больница в секторе Газа «Аль-Кудс» подвреглась обстрелу со стороны Израиля. В больнице на момент инцидента находилось 12 тысяч человек. Об этом сообщают арабские СМИ.
«Здание больницы „Аль-Кудс“, расположенной на севере сектора Газа, подверглось обстрелу», — передает телеканал
До удара по больнице Израиль предупреждал палестинское движение ХАМАС о своих планах. Дело в том, что помимо 400 пациентов в здании больницы от бомбежек укрываются гражданские.
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