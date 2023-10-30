Депутат Госдумы из Челябинска Белоусов не смог оспорить свой арест в суде

31 октября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Приговор вступил в силу полгода назад, но Белоусов до сих пор сохранил статус депутата Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутат Государственной думы (ГД) из Челябинской области Вадим Белоусов не смог оспорить свой заочный арест за взятку в три миллиарда рублей в Конституционном суде. Об этом пишет «Коммерсант». «Конституционный суд (КС) отказался рассматривать жалобу депутата Госдумы от партии „Справедливая Россия — За правду“ (СРЗП) Вадима Белоусова, которого Мосгорсуд в прошлом году заочно приговорил к десяти годам лишения свободы за взятку в 3 млрд руб., на процедуру привлечения парламентария к уголовной ответственности», — пишет « Коммерсант ». Приговор вступил в силу еще полгода назад, но Белоусов до сих пор сохранил статус депутата. Генпрокуратура передала дело в суд без разрешения Госдумы. Это стало возможно из-за противоречий между Уголовно-процессуальным кодексом (УПК) и законом о статусе парламентария. Именно нормы УПК Белоусов и пытался оспорить в суде. Он хотел доказать, что они противоречат принципу разделения властей и неприкосновенности депутата. 3 августа 2022 года Московский городской суд приговорил Белоусова и его тещу Маргариту Бутакову к десяти и пяти годам лишения свободы, соответственно. Обоим назначены штрафы в размере 500 миллионов рублей. Белоусова и Бутакову признали виновными в получении взятки в размере трех миллиардов рублей за покровительство при заключении и исполнении дорожных контрактов в Челябинской области в период с 2010 по 2014 годы. Сами они вину не признают. Белоусов на оглашение приговора не явился, после чего его объявили в розыск. В сентябре этого года судебные приставы приступили к взысканию с Белоусова почти четырех миллиардов рублей. Вадим Белоусов представлял Челябинскую область в Госдуме по спискам «Единой России» с 2011 по 2016 год. После смены власти в регионе он вышел из ЕР, вступил в «Справедливую Россию» и вернулся в Госдуму от Кировской области и Удмуртии по спискам эсеров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Государственной думы (ГД) из Челябинской области Вадим Белоусов не смог оспорить свой заочный арест за взятку в три миллиарда рублей в Конституционном суде. Об этом пишет «Коммерсант». «Конституционный суд (КС) отказался рассматривать жалобу депутата Госдумы от партии „Справедливая Россия — За правду“ (СРЗП) Вадима Белоусова, которого Мосгорсуд в прошлом году заочно приговорил к десяти годам лишения свободы за взятку в 3 млрд руб., на процедуру привлечения парламентария к уголовной ответственности», — пишет «Коммерсант». Приговор вступил в силу еще полгода назад, но Белоусов до сих пор сохранил статус депутата. Генпрокуратура передала дело в суд без разрешения Госдумы. Это стало возможно из-за противоречий между Уголовно-процессуальным кодексом (УПК) и законом о статусе парламентария. Именно нормы УПК Белоусов и пытался оспорить в суде. Он хотел доказать, что они противоречат принципу разделения властей и неприкосновенности депутата. 3 августа 2022 года Московский городской суд приговорил Белоусова и его тещу Маргариту Бутакову к десяти и пяти годам лишения свободы, соответственно. Обоим назначены штрафы в размере 500 миллионов рублей. Белоусова и Бутакову признали виновными в получении взятки в размере трех миллиардов рублей за покровительство при заключении и исполнении дорожных контрактов в Челябинской области в период с 2010 по 2014 годы. Сами они вину не признают. Белоусов на оглашение приговора не явился, после чего его объявили в розыск. В сентябре этого года судебные приставы приступили к взысканию с Белоусова почти четырех миллиардов рублей. Вадим Белоусов представлял Челябинскую область в Госдуме по спискам «Единой России» с 2011 по 2016 год. После смены власти в регионе он вышел из ЕР, вступил в «Справедливую Россию» и вернулся в Госдуму от Кировской области и Удмуртии по спискам эсеров.