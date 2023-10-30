30 октября 2023

Пермского фермера обвинили в попытке обмануть государство на 1,8 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Паслер в Белоярском городском округа: ферма, картофельное поле и заседание в доме культуры, картофель, работа в поле, сбор урожая, сельское хозяйство
Картофель не по ГОСТу привел фермера на скамью подсудимых (архивное фото) Фото:

В Пермском крае в суд направили уголовное дело против руководителя фермерского хозяйства. Его обвинили в покушении на мошенничество. По версии следствия, мужчина пытался получить более 1,8 млн рублей субсидии за посев картофеля, но, как выяснилось, посадочный материал не соответствовал ГОСТу.

«Обвиняемый предоставил в министерство агропромышленного комплекса Пермского края заведомо ложные сведения о посеве соответствующих ГОСТу семян картофеля для получения субсидии на возмещение произведенных затрат. В действительности же он использовал картофель, не обладающий необходимыми качествами», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

В деньгах фермеру отказали и возбудили уголовное дело, посчитав его действия попыткой хищения бюджетных средств. Степень вины мужчины определит суд.

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В Пермском крае в суд направили уголовное дело против руководителя фермерского хозяйства. Его обвинили в покушении на мошенничество. По версии следствия, мужчина пытался получить более 1,8 млн рублей субсидии за посев картофеля, но, как выяснилось, посадочный материал не соответствовал ГОСТу. «Обвиняемый предоставил в министерство агропромышленного комплекса Пермского края заведомо ложные сведения о посеве соответствующих ГОСТу семян картофеля для получения субсидии на возмещение произведенных затрат. В действительности же он использовал картофель, не обладающий необходимыми качествами», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. В деньгах фермеру отказали и возбудили уголовное дело, посчитав его действия попыткой хищения бюджетных средств. Степень вины мужчины определит суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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