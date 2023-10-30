Пермского фермера обвинили в попытке обмануть государство на 1,8 млн рублей

В Пермском крае в суд направили уголовное дело против руководителя фермерского хозяйства. Его обвинили в покушении на мошенничество. По версии следствия, мужчина пытался получить более 1,8 млн рублей субсидии за посев картофеля, но, как выяснилось, посадочный материал не соответствовал ГОСТу.
«Обвиняемый предоставил в министерство агропромышленного комплекса Пермского края заведомо ложные сведения о посеве соответствующих ГОСТу семян картофеля для получения субсидии на возмещение произведенных затрат. В действительности же он использовал картофель, не обладающий необходимыми качествами», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.
В деньгах фермеру отказали и возбудили уголовное дело, посчитав его действия попыткой хищения бюджетных средств. Степень вины мужчины определит суд.
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