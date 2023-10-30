Госдума лишит мандата депутата из Челябинска

31 октября 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Уже на этой неделе Вадим Белоусов может потерять статус депутата Госдумы Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова Комиссия по этике Государственной думы рассмотрит вопрос о лишении депутатских полномочий выходца из Челябинска Вадима Белоусова. Процедура досрочного отзыва мандата запущена с подачи комитета по защите конкуренции, где Белоусов работал до приговора суда и бегства из России. «Заседания комиссии Госдумы по этике и комиссии по мандатным вопросам, которые должны будут рассмотреть поступившие решения из комиссии по регламенту и комитета по защите конкуренции, пройдут 31 октября. Если будет принята рекомендация лишить Белоусова мандата, в тот же день будет проведен совет Думы, а на следующем пленарном заседании, которое может состояться на этой неделе, полномочия прекратят», — цитирует свой источник в федеральном парламенте издание «Ведомости». Поводом для досрочного отзыва мандата стали продолжительные пропуски парламентских заседаний. В 2022 году Мосгорсуд признал Белоусова и его тещу Маргариту Бутакову виновными в получении взятки в размере 3 миллиардов рублей за покровительство при заключении и исполнении дорожных контрактов в Челябинской области в период с 2010 по 2014 годы. Сами они вину не признали, но Белоусов на оглашение приговора не явился и исчез из РФ, после чего его объявили в розыск. Столь же заочно парламентарий пытается оспорить приговор и законность оперативно-следственных действий в отношении себя, но неудачно — накануне его жалобу отказался рассматривать Конституционный суд. В сентябре года судебные приставы приступили к взысканию с него почти четырех миллиардов рублей. Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам ЕР с 2011 по 2016 год. После смены власти в регионе он покинул ЕР и вступил в ряды «Справедливой России». После смены власти в регионе он вышел из ЕР, вступил в «Справедливую Россию» и вернулся в Госдуму от Кировской области и Удмуртии по спискам эсеров. От СР Белоусов избирался в Госдуму дважды, в 2016 и в 2021 году. Также он стал кандидатом от партии на пост главы Удмуртии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Комиссия по этике Государственной думы рассмотрит вопрос о лишении депутатских полномочий выходца из Челябинска Вадима Белоусова. Процедура досрочного отзыва мандата запущена с подачи комитета по защите конкуренции, где Белоусов работал до приговора суда и бегства из России. «Заседания комиссии Госдумы по этике и комиссии по мандатным вопросам, которые должны будут рассмотреть поступившие решения из комиссии по регламенту и комитета по защите конкуренции, пройдут 31 октября. Если будет принята рекомендация лишить Белоусова мандата, в тот же день будет проведен совет Думы, а на следующем пленарном заседании, которое может состояться на этой неделе, полномочия прекратят», — цитирует свой источник в федеральном парламенте издание «Ведомости». Поводом для досрочного отзыва мандата стали продолжительные пропуски парламентских заседаний. В 2022 году Мосгорсуд признал Белоусова и его тещу Маргариту Бутакову виновными в получении взятки в размере 3 миллиардов рублей за покровительство при заключении и исполнении дорожных контрактов в Челябинской области в период с 2010 по 2014 годы. Сами они вину не признали, но Белоусов на оглашение приговора не явился и исчез из РФ, после чего его объявили в розыск. Столь же заочно парламентарий пытается оспорить приговор и законность оперативно-следственных действий в отношении себя, но неудачно — накануне его жалобу отказался рассматривать Конституционный суд. В сентябре года судебные приставы приступили к взысканию с него почти четырех миллиардов рублей. Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам ЕР с 2011 по 2016 год. После смены власти в регионе он покинул ЕР и вступил в ряды «Справедливой России». После смены власти в регионе он вышел из ЕР, вступил в «Справедливую Россию» и вернулся в Госдуму от Кировской области и Удмуртии по спискам эсеров. От СР Белоусов избирался в Госдуму дважды, в 2016 и в 2021 году. Также он стал кандидатом от партии на пост главы Удмуртии.