30 октября 2023

Госдума лишит мандата депутата из Челябинска

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Судебное заседание об избрании меры пресечения депутату Государственной Думы Вадиму Белоусову. Екатеринбург, триколор, флаг россии, белоусов вадим
Уже на этой неделе Вадим Белоусов может потерять статус депутата Госдумы Фото:
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Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова

Комиссия по этике Государственной думы рассмотрит вопрос о лишении депутатских полномочий выходца из Челябинска Вадима Белоусова. Процедура досрочного отзыва мандата запущена с подачи комитета по защите конкуренции, где Белоусов работал до приговора суда и бегства из России.

«Заседания комиссии Госдумы по этике и комиссии по мандатным вопросам, которые должны будут рассмотреть поступившие решения из комиссии по регламенту и комитета по защите конкуренции, пройдут 31 октября. Если будет принята рекомендация лишить Белоусова мандата, в тот же день будет проведен совет Думы, а на следующем пленарном заседании, которое может состояться на этой неделе, полномочия прекратят», — цитирует свой источник в федеральном парламенте издание «Ведомости».

Поводом для досрочного отзыва мандата стали продолжительные пропуски парламентских заседаний. В 2022 году Мосгорсуд признал Белоусова и его тещу Маргариту Бутакову виновными в получении взятки в размере 3 миллиардов рублей за покровительство при заключении и исполнении дорожных контрактов в Челябинской области в период с 2010 по 2014 годы. Сами они вину не признали, но Белоусов на оглашение приговора не явился и исчез из РФ, после чего его объявили в розыск. Столь же заочно парламентарий пытается оспорить приговор и законность оперативно-следственных действий в отношении себя, но неудачно — накануне его жалобу отказался рассматривать Конституционный суд. В сентябре года судебные приставы приступили к взысканию с него почти четырех миллиардов рублей.

Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам ЕР с 2011 по 2016 год. После смены власти в регионе он покинул ЕР и вступил в ряды «Справедливой России». После смены власти в регионе он вышел из ЕР, вступил в «Справедливую Россию» и вернулся в Госдуму от Кировской области и Удмуртии по спискам эсеров. От СР Белоусов избирался в Госдуму дважды, в 2016 и в 2021 году. Также он стал кандидатом от партии на пост главы Удмуртии.

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Комиссия по этике Государственной думы рассмотрит вопрос о лишении депутатских полномочий выходца из Челябинска Вадима Белоусова. Процедура досрочного отзыва мандата запущена с подачи комитета по защите конкуренции, где Белоусов работал до приговора суда и бегства из России. «Заседания комиссии Госдумы по этике и комиссии по мандатным вопросам, которые должны будут рассмотреть поступившие решения из комиссии по регламенту и комитета по защите конкуренции, пройдут 31 октября. Если будет принята рекомендация лишить Белоусова мандата, в тот же день будет проведен совет Думы, а на следующем пленарном заседании, которое может состояться на этой неделе, полномочия прекратят», — цитирует свой источник в федеральном парламенте издание «Ведомости». Поводом для досрочного отзыва мандата стали продолжительные пропуски парламентских заседаний. В 2022 году Мосгорсуд признал Белоусова и его тещу Маргариту Бутакову виновными в получении взятки в размере 3 миллиардов рублей за покровительство при заключении и исполнении дорожных контрактов в Челябинской области в период с 2010 по 2014 годы. Сами они вину не признали, но Белоусов на оглашение приговора не явился и исчез из РФ, после чего его объявили в розыск. Столь же заочно парламентарий пытается оспорить приговор и законность оперативно-следственных действий в отношении себя, но неудачно — накануне его жалобу отказался рассматривать Конституционный суд. В сентябре года судебные приставы приступили к взысканию с него почти четырех миллиардов рублей. Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам ЕР с 2011 по 2016 год. После смены власти в регионе он покинул ЕР и вступил в ряды «Справедливой России». После смены власти в регионе он вышел из ЕР, вступил в «Справедливую Россию» и вернулся в Госдуму от Кировской области и Удмуртии по спискам эсеров. От СР Белоусов избирался в Госдуму дважды, в 2016 и в 2021 году. Также он стал кандидатом от партии на пост главы Удмуртии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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