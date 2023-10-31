Из Челябинска запускают прямые рейсы в Тбилиси

31 октября 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

После перехода на зимнее расписание появятся прямые рейсы из Челябинска в Тбилиси Фото: Сергей Заикин © URA.RU Из аэропорта Курчатов Челябинска с 15 ноября запустят рейсы в Тбилиси (Грузия). Полеты запланированы раз в неделю, сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта. «Аэропорт переходит на зимнее расписание полетов. Кроме того, авиакомпания Red Wings с 15 ноября запускает рейсы на новом для аэропорта направлении Тбилиси. Полеты запланированы по средам», — сообщили в пресс-службе. От Red Wings также запланированы по одному полету в неделю в Анталью и Стамбул (Турция), два рейса будут направлены в Ереван (Армения). Компания Azur Air с 7 ноября запустит рейсы в Таиланд и Египет. От авиаперевозчика «Уральские авиалинии» будут действовать три рейса в неделю в Таджикистан, один — в Худжанд и два — в Ош. По новому расписанию из Челябинска можно будет улететь по 23 направлениям от 12 авиакомпаний. Каждый день запланировано по восемь рейсов в Москву и три — в Санкт-Петербург. По 12 полетов в неделю направят в Сочи, по девять — в Новосибирск, по четыре — в Минеральные Воды и по два — в Казань и Норильск. Улететь в Волгоград, Красноярск и Нижний Новгород можно будет только один раз в неделю. С начала 2024 года в расписание также добавят рейсы в Нижневартовск и Самару.

Из аэропорта Курчатов Челябинска с 15 ноября запустят рейсы в Тбилиси (Грузия). Полеты запланированы раз в неделю, сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта. «Аэропорт переходит на зимнее расписание полетов. Кроме того, авиакомпания Red Wings с 15 ноября запускает рейсы на новом для аэропорта направлении Тбилиси. Полеты запланированы по средам», — сообщили в пресс-службе. От Red Wings также запланированы по одному полету в неделю в Анталью и Стамбул (Турция), два рейса будут направлены в Ереван (Армения). Компания Azur Air с 7 ноября запустит рейсы в Таиланд и Египет. От авиаперевозчика «Уральские авиалинии» будут действовать три рейса в неделю в Таджикистан, один — в Худжанд и два — в Ош. По новому расписанию из Челябинска можно будет улететь по 23 направлениям от 12 авиакомпаний. Каждый день запланировано по восемь рейсов в Москву и три — в Санкт-Петербург. По 12 полетов в неделю направят в Сочи, по девять — в Новосибирск, по четыре — в Минеральные Воды и по два — в Казань и Норильск. Улететь в Волгоград, Красноярск и Нижний Новгород можно будет только один раз в неделю. С начала 2024 года в расписание также добавят рейсы в Нижневартовск и Самару.